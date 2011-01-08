نقی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این روزها در کنار نگارش ادامه مجموعه "پیامبر" دو کتاب برای نوجوانان نیز می‌نویسد گفت: "پدر مادر تلفنی" نام رمانی نوجوانانه است که نزدیک به 300 صفحه شده است و درباره خانواده‌ای است که فرزند آنها با نام آیدا شخصیت اصلی داستان است.

وی ادامه داد: البته این رمان یک نام دیگر هم دارد که "دایی جان! سگ به ژاپنی چه می‌شود" است که هنوز بین این دو نام انتخاب قطعی نکرده‌ام. داستان زمینه‌های طنز دارد ولی صرفا طنز نیست. نگارش کار تقریبا به اتمام رسیده و مشغول بازخوانی و ویرایش آن هستم.

نویسنده "گلدان پشت پنجره" در توضیح بیشتر داستان کتابش بیان کرد: اتفاقات حول محور آیدا و مسائلی که بین او و خانواده‌اش پیش می‌آید شکل می‌گیرد. این درگیریها به این دلیل پیش می‌آید که خانواده در جامعه شهری به نوعی مورد تهدید است و در مواردی بین روابط سنتی و مدرن تعارض پیش آمده است.

سلیمانی افزود: همچنین جلد نخست از مجموعه "قصه‌های پیامبر و فرزندانش" را در انتشارات امیرکبیر در دست چاپ دارم. در این کتاب‌ در قالب داستانهای کوتاه وقایعی که بیشتر آنها با آیات قرآن مشخص شده‌اند، روایت شده است. نمونه‌ای از آن داستانها درباره اشاره‌ای قرآنی به ماجرای انفاق کردن حضرت علی (ع) در هنگام نماز است.

وی با تاکید بر اینکه سعی داشته است جنبه‌های جذاب زندگی معصومان را برای بچه‌ها روایت کند عنوان کرد: این کتاب برای کودکان دبستانی و در قالب کتابهای مصور و کم حجم منتشر می‌شود و هدفم این بوده که بچه‌ها هر چه بیشتر با رفتار بزرگان دین آشنا شوند.

نویسنده "گذرنامه روح من" اضافه کرد: "قصه‌هایی که پیامبر گفت" هم نام کلی مجموعه دیگری است که باز هم انتشارات امیرکبیر قرار است آن را منتشر کند و جلد نخست آن با نام "باران‌سازکوچولو" در دست چاپ است. این کتاب شامل داستانهایی کوتاه است که حضرت محمد (ص) در طول حیاتشان نقل کرده‌اند. داستانهای دیگر این مجموعه هم به زودی تحویل ناشر داده می‌شود.

سلیمانی که دو کتاب زندگینامه از شخصیتهای ادبی را نیز از سالها پیش در انتظار چاپ دارد در این باره توضیح داد: یکی از این کتابها درباره حافظ شیرازی و دیگری درباره مارک تواین نویسنده آمریکایی است. این دو کتاب زندگینامه دو شخصیت ادبی را با توجه به وجوه کمتر پرداخته شده روایت می‌کنند قرار است توسط انتشارات سروش منتشر شوند.

وی در پایان گفت: در کتاب مربوط به حافظ ما درگیریهای وی با پادشاهان همعصرش را مرور می‌کنیم و در کنار آن زندگی اجتماعی حافظ مرور می‌شود. درباره مارک تواین هم به علایق و شرایط زندگی وی در قالب داستانی می‌پردازیم.