فاطمه راکعی مدیرعامل انجمن شاعران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین همایش بینالمللی "کارنامه صد سال شعر زنان فارسیسرا" خبر داد و گفت: این همایش در دومین دوره برپایی، خرداد سال آینده در تهران برگزار میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که برای بینالمللی بودن همایش چه تلاشهایی شده است بیان کرد: ما شاعرانی از دیگر ملیتها داریم که به زبان فارسی شعر میسرایند که تعدادی از آنها در داخل کشورمان زندگی میکنند که از آنها برای حضور در همایش دعوت میشود همچنین در صورت لزوم از شاعران فارسیسرای خارج از کشور هم دعوت به عمل خواهد آمد.
راکعی پیش از این یکی از اهداف برگزاری این رویداد ادبی را نقد و بررسی همه جانبه آثار پروین اعتصامی از دیدگاههای مختلف نقد ادبی، نقد آثار پروین اعتصامی با رویکرد زبانشناختی، نقد زیباییشناختی و همچنین نقد نقدهای مهم صورت گرفته در مورد آثار پروین، معرفی کرده بود.
به گفته وی و طبق فراخوان اعلام شده علاقمندان میتوانند مقالات مرتبط با کتابشناسی پروین اعتصامی را نیز به این همایش ارسال کنند و در کنار آن مطالبی مرتبط با معرفی آثار شاعران زنِ گمنام، معرفی و نقد گلچینهای شعر زنان، معرفی آثار ارزشمند نقد و ترجمه در حوزه شعر زنان را برای شرکت در این همایش ارائه کنند.
همچنین جامعهشناسی شعر زنان شامل پژوهشهایی چون زنان در شعر زنان، زنان در شعر مردان، دفاع از حقوق زنان در شعر زنان، زنان و شعر انقلاب اسلامی، جریانشناسی شعر زنان در ادب معاصر، شعر زنان در دهههای اول، دوم و سوم انقلاب و نقش شعر زنان در تحولات اجتماعی ایران نیز قرار است در این همایش مورد بررسی قرار گیرد.
برگزاری شب شعر زنان نیز از برنامههای جنبی این همایش است. مهلت ارسالِ مقاله ها تا اول اسفند امسال است و همایش، خرداد سال آینده در خانه شاعران برگزار میشود. علاقه مندان میتوانند آثار خود را به دبیرخانه همایش به آدرس تهران خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق)، نبش خیابان شهید نعمتی، خانه شاعران معاصر ایران ، کدپستی19397 یا به نشانی اینترنتی www.womenpoetry2@yahoo.com
ارسال کنند.
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