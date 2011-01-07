هیچ واحد تولیدی حق ندارد کارگری را اخراج کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری در جمع اعضای خانه کارگر و نمایندگان تشکل های کارگری تبریز افزود: اگر واحد تولیدی به بهانه افزایش حامل های انرژی قصد تعطیلی، اخراج کارگران، کاهش ساعات کار را داشته باشد کارشناسان اداره کل صنایع و معادن با بررسی کارشناسی موضوع موانع پیش روی این واحد تولیدی را با استفاده از امکانات بسته های حمایتی دولت در طرح هدفمندسازی یارانه ها از سر راه بر می دارند.

وی با بیان اینکه راهکارهای مختلفی از سوی دولت برای حمایت از بخش تولید و صنعت در این راستا پیش بینی شده است تاکید کرد: هیچ نگرانی برای کارگران در این ارتباط وجود ندارد.

دکتر مسافری در ادامه به بحث هدفمندسازی یارانه ها و بسته های حمایتی دولت به بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: در هیچ کجای دنیا شیوه مصرف انرژی به شیوه حاکم بر کشور نبوده است و ادامه این روند نمی توانست پاسخگوی نیازهای ما در آینده باشد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها فرصت بسیار ارزشمندی را برای توسعه کشور در اختیار ما قرار داده است گفت: با اجرای این طرح در سال 89 معادل 20 هزار میلیارد تومان اعتبار در کشور ذخیره می شود.

وی با باین اینکه مقرر است شش هزار میلیارد تومان آن به بخش تولید اختصاص یابد تصریح کرد: حوزه صنعت و معدن کشور می تواند چهار هزار و 500 میلیارد تومان از آن را برای نوسازی، بازسازی صنایع استفاده کرده و بانک ها نیز دو برابر این مبلغ را نیز در اختیار صاحبان صنایع قرار خواهند داد.

وی با بیان اینکه با اختصاص این اعتبارات به بخش صنایع و معادن آثار بسیار مثبتی در پی خواهد داشت افزود: البته باید تلاش شود تا واحدهای تولیدی و کارخانجات استان بتوانند برای نوسازی، بازسازی و توسعه خود از این اعتبارات به نحو احسن استفاده کنند که با توجه به اینکه این اعتبارات برش استانی ندارد باید تلاش کنیم هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای جذب اعتبارات به انجام رسانیم که در این ارتباط اداره کل صنایع و معادن استان آماده هرگونه همکاری است.

دکتر مسافری در ادامه با تشریح جزئیات بسته های حمایتی طرح هدفمندسازی یارانه ها در بخش صنعت و معدن گفت: در قالب این طرح پیش بینی شده است از واحدهای تولیدکننده تاثیرپذیر از تغییر نرخ حامل های انرژی که بیش از سه درصد قیمت تمام شده آنان را افزایش می دهد به شکل های مختلف حمایت شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت صنایع و معادن استان گفت: در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در استان آذربایجان شرقی و احتساب استان اردبیل در مجموع 152 پروانه بهره برداری صادر شده بود که این رقم تا پایان سال 88 تنها برای استان آذربایجان شرقی به بیش از 10 هزار واحد رسیده است.

وی با اشاره به برخی تحولات در حوزه صنعت و معدن آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر راه اندازی 100 واحد با سرمایه گذاری بالای 200میلیارد ریال در استان توسط بخش خصوصی آغاز شده که تسهیلات حمایتی دولت به آنها نیز اختصاص خواهد یافت.

دکترمسافری به فعال سازی دو واحد خودروسازی در استان اشاره کرد و گفت: در این ارتباط فاز اول ایران خودروی آذربایجان با توان تولید پژو 206، 207 و ورانا با طراحی ایرانی در حال راه اندازی است که بهمن ماه سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در زمینه تولید خودروهای سنگین، تجاری، داخل شهری نیز در استان حمایت های خوبی از سوی دولت صورت گرفته است به برخی طرح های مهم بخش معدن استان اشاره کرد و گفت: در طرح فولاد میانه بالغ بر 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که با ظرفیت یک میلیون تن تولید در سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی، با سرمایه گذاری انجام شده تولیدات فعلی استان در این بخش به دو میلیون و 800 هزار تن رسیده است که با تسهیلات و ایجاد واحدهای جدید تا پایان دولت دهم این رقم برای هفت میلیون تن پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در طرح مس سونگون اهر نیز دو هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده است، گفت: بخش عمده این طرح نیز برای اجرا با قرارگاه خاتم عقد قرارداد شده و بخش دوم آن در چهار فاز ذوب، پالایش اسیدسولفوریک و کنسانتره دوم پیش بینی شده که 1000 میلیارد تومان آن عقد قرارداد و بقیه در حال تهیه اسناد مناقصه می باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی به آغاز اجرای فاز اول طرح نفلین سینیت در شهرستان سراب با سرمایه گذاری بیش از 500 میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی وارد فعالیتهای این حوزه شود شاهد توسعه قابل توجهی خواهیم شد.

وی مهمترین اولویت فعلی حوزه صنعت و معدن استان را استفاده صحیح و به موقع از سهم استانی از اعتبارات تخصیصی به صنعت و معدن کشور عنوان کرد و گفت: با استفاده از این اعتبارات باید تلاش کنیم تا صنعت استان که قدری عقب مانده است با تکنولوژی روز نوسازی و بازسازی آن را کامل کنیم.