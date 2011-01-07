صنعت مرغداری در مناطق کوهستانی مازندران باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر جمعه در همایش یکروزه چالشها و مشکلات فراروی صنعت مرغداری مازندران در ساری اظهار داشت: در مناطق دشت و خزری توسعه کمی در دستور کار جهاد کشاورزی نیست و توسعه کیفی را باید مدنظر قرار بدهیم.

وی گفت: در مازندران چهار درصد نسبت به استان های دیگر کمتر تلفات داریم و ضریب تبدیل گوشت در این استان .

ابطالی از سرمایه گذاری 5 درصدی در صنعت مرغ استان انتقاد کرد و افزود: در مازندران روزانه 491 تن گوشت مرغ تولید می شود که از این میزان، 314 تن به استانهای مجاوز به ویژه استان تهران صادر می شود.

وی از تولید 280 میلیون قطعه جوجه یکروزه در مازندران خبر داد و تصریح کرد: سالانه 170 هزار تن گوشت مرغ در استان تولید که رتبه اول کشور را از این حیث در دستور کار داریم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان کاهش شکاف تولید، بهره برداری به روش مکانیزاسیون، بیمه طیور، توسعه زنجیره کامل، کاهش ضریب تبدیل و اصلاح ساختار مرغداریها، تولید محصولات ارگانیک را از برنامه های راهبردی جهاد کشاورزی در زمینه طیور برشمرد.

ابطالی یادآور شد: حدود 86 درصد پرورش مرغ استان به صورت سیستم باز که بهره وری پائینی دارد انجام می پذیرد و با بهره گیری روش هایی همچون پرورش در قفس باید بهره وری را افزایش دهیم.

وی تأمین اقدام علوفه ای را از برنامه های جهاد کشاورزی برشمرد.

نگهدار به هدفمند کردن یارانه در بخش طیور اشاره کرد و افزود: در طول برنامه پنج ساله، هزار و 740 واحد طیور با اعتبار دولتی و تسهیلات بانکی به ازای هر مرغداری 55 میلیون تومان اصلاح و بازسازی می شود که درکاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری نقش اساسی خواهد داشت.