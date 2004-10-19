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۲۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۲۲

با تكرار اتهامات واهي هميشگي؛

وزير امنيت بين المللي انگليس ايران را تهديد كرد

دنيس مك شين وزير امنيت بين المللي انگليس امروز به ايران هشدار داد كه بايد به طور مصمم براي توقف برنامه هسته اي خود اقدام كند در غير اينصورت به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وي گفت : تهران بايد به سرعت براي رفع نگراني هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد اين اتهام كه اين كشور به دنبال ساخت تسليحات هسته اي است اقدام كند .

وي در ادامه گفت : اعتمادسازي  بدون توافق ايران براي تعليق فعاليت چرخه سوخت هسته اي از جمله همه فعاليت سانتريفوژ ها و تبديل اورانيوم ممكن نيست .

مك شين ادعا كرد اين فعاليت ها براي برنامه هسته اي غيرنظامي لازم نيست  و به ايران فناوري هايي را خواهد داد كه به سمت توانايي هسته اي نظامي گام بردارد .

گفتني است علي رغم اينكه ايران بارها اتهام مربوط به تسليحات هسته اي را رد كرده است اما آمريكا همچنان اين كشور را متهم به اين مسئله مي كند .

در ماه سپتامبر آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران خواست به سرعت تعليق غني سازي اورانيوم را گسترش دهد تا شامل همه فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم شود .

مك شين با اشاره به اجلاس 25 نوامبر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه اين خطر وجود دارد ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شود ، گفت : ايران با يك انتخاب روشن روبرو است .

وي ادامه داد : اين كشور مي تواند مطابق با تعهدات خود عمل كند و به طور كامل از قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اطاعت كند كه در اين صورت اين كشور مي تواند اعتماد بين المللي را به خود جلب كند و يا اين شانس را براي اينكه  جامعه بين المللي را  مطمئن كند از دست بدهد .

وي ادعا كرد: در آن صورت شورا نياز خواهد داشت كه در مورد اقدامات بيشتري  بحث كند كه به احتمال زياد شامل ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل مي شود .

گفتني است طبق عهدنامه ان پي تي ، غني سازي اورانيوم حق هر كشوري است با اين حال كشورهاي اروپايي و آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت فشار آمريكا اصرار دارند ايران از اين حق خود صرف نظر كند .

کد مطلب 122679

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