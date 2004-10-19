وزير امنيت بين المللي انگليس ايران را تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وي گفت : تهران بايد به سرعت براي رفع نگراني هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد اين اتهام كه اين كشور به دنبال ساخت تسليحات هسته اي است اقدام كند .

وي در ادامه گفت : اعتمادسازي بدون توافق ايران براي تعليق فعاليت چرخه سوخت هسته اي از جمله همه فعاليت سانتريفوژ ها و تبديل اورانيوم ممكن نيست .

مك شين ادعا كرد اين فعاليت ها براي برنامه هسته اي غيرنظامي لازم نيست و به ايران فناوري هايي را خواهد داد كه به سمت توانايي هسته اي نظامي گام بردارد .

گفتني است علي رغم اينكه ايران بارها اتهام مربوط به تسليحات هسته اي را رد كرده است اما آمريكا همچنان اين كشور را متهم به اين مسئله مي كند .

در ماه سپتامبر آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران خواست به سرعت تعليق غني سازي اورانيوم را گسترش دهد تا شامل همه فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم شود .

مك شين با اشاره به اجلاس 25 نوامبر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه اين خطر وجود دارد ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شود ، گفت : ايران با يك انتخاب روشن روبرو است .

وي ادامه داد : اين كشور مي تواند مطابق با تعهدات خود عمل كند و به طور كامل از قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اطاعت كند كه در اين صورت اين كشور مي تواند اعتماد بين المللي را به خود جلب كند و يا اين شانس را براي اينكه جامعه بين المللي را مطمئن كند از دست بدهد .

وي ادعا كرد: در آن صورت شورا نياز خواهد داشت كه در مورد اقدامات بيشتري بحث كند كه به احتمال زياد شامل ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل مي شود .

گفتني است طبق عهدنامه ان پي تي ، غني سازي اورانيوم حق هر كشوري است با اين حال كشورهاي اروپايي و آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت فشار آمريكا اصرار دارند ايران از اين حق خود صرف نظر كند .