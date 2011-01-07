برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن جوانان مسلمان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، فقط دو روز تا برگزاری این مسابقات باقی مانده، هنوز شور و حرارت لازم در بین مسئولان اجرایی برای تبلیغات شهری و فراهم ساختن تمهیدات، به چشم نمی خورد.

استاندار خراسان رضوی در این خصوص اظهار داشت: همه مسئولان دستگاه های اجرایی را موظف به همکاری در این زمینه کرد اما به نظر می رسد که این اطلاع رسانی کمی دیر انجام شده و بیشتر مسؤولان استان تا هنگام این نشست، از برگزاری چنین مسابقات مهمی بی اطلاع بودند کما اینکه دعوت نامه های این مسابقات برای مسئولان در پایان همین جلسه به آنان داده شد.

صلاحی افزود: این مسابقات از 19 تا 22 دی ماه جاری در سالن همایش های صدا و سیمای مشهد برگزار می شود و 30 تن از قاریان و 29 نفر از حافظان جوان از 40 کشور مسلمان در آن شرکت دارند.

حسن ناصری پور، نماینده تام الاختیار استانداری در این مسابقات نیز گفت: با عنایت به جایگاه مشهد مقدس در نزد ملل مسلمان، امسال این مسابقات در رشته های حفظ کل و قرائت در این شهر برگزار می شود و مدیران استان باید بگونه ای عمل کنند که این مسابقات با شکوهی که مشهد شایسته آن است برگزار شود.

در همین رابطه دبیر سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان نیز شیخ «ابوالعینین شعیشع»، رئیس نقابة‌القراء مصر، «عبدالرسول عبایی» و «عباس سلیمی» از پیشکسوتان قرآنی کشورمان و «رحیم خاکی» و «کریم دولتی»از قاریان بین‌المللی کشورمان را اعضای شورای عالی نظارت این دوره از مسابقات معرفی کرده است.

عیسی علیزاده اضافه کرد: «محمد عباسی» داور رشته صوت، «هاشم روغنی» رشته لحن، «سید جواد سادات‌فاطمی» رشته تجوید، «حمیدرضا مستفید» رشته وقف و ابتدا و «حمیدرضا درایتی» در رشته حُسن حفظ، رقابت‌های این دوره مسابقات را مورد داوری قرار می‌دهند.

وی یادآور شد: همچنین «امیر آقایی» به عنوان هادی و «ذبیح‌الله روحی» محاسب مسابقات تعیین شده اند.

سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان از سوی سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی و با همکاری استانداری خراسان رضوی و سایر نهادهای فرهنگی و قرآنی کشور برگزار می‌شود.

حسن بیادی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این مسابقات دومین واقعه بزرگ اسلامی در دو سال اخیر تلقی می شود گفته است که باید تلاش کرد دبیرخانه دائمی این مسابقات با کمک کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ایران منتقل شود و ایران بتواند این مسابقات را به صورت دوره ای در سایر کشورهای مسلمان برگزار کند.

کریم دولتی، رئیس دانشکده علوم و فنون قرآن تهران، که عضو شورای عالی نظارت این مسابقات است آیین‌نامه مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان را از جمله آیین‌نامه‌هایی دانست که بالاترین سطوح مسابقات جهانی را پوشش می‌دهد.

به نظر می رسد که همه مدیران کشور از این مسابقه با خبر بوده و تمهیداتی را در این زمینه برگزیده اند اما در مشهد مقدس که جایگاه اجرای این مسابقات مهم عنوان شده، اگر چه رئیس جهاد دانشگاهی مشهد آن را با اهمیت خوانده اما از آنجا که وی از برخی کاستی ها در جریان این برگزاری سخن گفته، گویا هنوز هماهنگی و انسجام لازم برای این برنامه مهم قرآنی فراهم نشده است.

امید می رود طی یکی دو روز باقیمانده تا شروع مسابقات، نهادهایی مانند استانداری و شهرداری مشهد، اقدامات وسیع تر و جدی تری را برای پوشش فرهنگی و تبلیغاتی این مسابقات انجام دهند.

همچنین انتظار می رفت که در ارتباط با این مسابقات، یک نمایشگاه بزرگ آثار قرآنی نیز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شود تا هیئت شرکت کننده ضمن بازدید از آن، با پتانسیلها و توانمندیهای اجرایی و فرهنگی مشهد مقدس بیش از پیش آشنا شوند.