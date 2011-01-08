اسرائیل در سودان؛ جزئیات کمکهای موساد به تجزیه طلبان

بی تردید برای سودان یکشنبه 19 دیماه روز سرنوشت سازی است؛ مردم جنوب این کشور فردا نه تنها سرنوشت خود، بلکه کشورشان را رقم می زنند. اما این تجزیه طلبی ریشه ها و عواملی دارد که بیشتر آنها به خارجیان مداخله گر باز می گردد که مهمترین آنها آمریکا و رژیم اسرائیل هستند.

به گفته سرهنگ "موشه فرجی" نویسنده کتاب "نقش موساد در آفریقا" حضور رژیم صهیونیستی در 32 کشور آفریقایی و اجرای بیش از 67 پروژه زیربنایی و28 طرح کشاورزی و از آن مهمتر فعالیت 3000 کارشناس صهیونیستی در این کشورها بستر خوبی را برای اجرای طرح های صهیونیستی در اختیار تل آویو قرار داد.

رژیم اسرائیل از طریق سه کشورهمسایه سودان یعنی زئیر، ایتیوپی و اوگانادا درصدد نفوذ به این کشور برآمد. ماموران موساد در این سه کشور ماموریت یافتند تا تماسهای خود را با رهبران جریانهای جدایی طلب جنوب سودان آغاز کنند.



در میان این ماموران می توان به نام هایی همچون "ایهوئد جبرئیل" که از شخصیتهای بانفوذ زئیر و "شلومو هیلیل" که مرد همه کاره موساد در آدیس آبابا بود و نیز آهارون زئیر فرمانده اسبق نیروی هوایی رژیم صهیونیستی که مامور تاسیس نیروی هوایی اوگانادا شد و روابط بسیار خوبی با عیدی امین رهبر این کشور داشت، اشاره کرد.



به هر شکل این نفوذ از طریق این مثلث وبا هدایت شلومو هیلیل انجام گرفت، هیلیل در این رابطه چندین بار به داخل خاک سودان نفوذ کرد و گزارش هایی را در رابطه با اوضاع این منطقه برای موساد فرستاد.



علاوه بر ملاقات هایی که ماموران موساد با عبور از مرزهای سودان در داخل خاک این کشور با رهبران جدایی طلب انجام می دادند، ملاقات هایی هم در آدیس آبابا، کامپالا، نایروبی وکینشازا هم ترتیب داده می شد، همه این دیدارها چه در داخل خاک سودان وچه در خارج از آن با کمک رهبرانی سه کشور همسایه سودان انجام می گرفت.



با آغاز دوره کودتاها در سودان موساد روابط خود را با شورشیان جنوب سودان هم گسترش وتقویت کرد به نحوی که در دوره هرج ومرج بعداز کوتای ژنرال "ابراهیم عبود" این روابط جنبه رسمی به خود گرفت و موساد از طریق مثلث ایتیوپی، اوگاندا وزئیر اولین محموله تسلیحاتی اش را تسلیم شورشیان جنوب سودان کرد.



این محموله شامل یک هزار قبضه مسلسل از نوع یوزی، 50 خمپاره انداز 60 میلمتری از نوع سولتام، تعداد زیادی مینهای زمینی از صنایع نظامی رژیم صهیونیستی و50 مسلسل سنگین از نوع براونینگ بود.



با آغاز دهه هفتاد از قرن بیستم تعدادی از مشاوران نظامی صهیونیست هم برای آموزش وکمک به جنبش جدایی طلب جنوب سودان به این منطقه رسیدند ودر امر سامان دادن به شاخه نظامی آنچه که به "جنبش مقاومت جنوب سودان" شهرت یافته کمک شایانی کردند.



به اعتقاد کارشناسان انتقال تجارب کارشناسان نظامی صهیونیست به جدایی طلبان باعث شد تا این جنبش توانمندی های نظامی و بازدهی عملیاتی خود را در جنوب سودان به شدت ارتقا بخشد.



نقطه اوج این ارتقا در سال 1973 در دوره زمامداری "جعفر نمیری" به وقوع پیوست در آن زمان بعد از اعلام آتش بس توسط دولت مرکزی تعداد زیادی از نظامیان سودانی با فرار از واحدهای خود، به شورشیان می پیوستند که مهمترین آنها شورش پایگاه نظامی "اکوبو" در منطقه بالا دست نیل و نیز فرار "الفرد اجوان" به همراه هنگ تحت امر خود به اتیوپی بود که بعد از گفتگو با کارشناسان اسرائیلی مستقر در این کشور متقاعد شد به همراه این واحد به طور کامل به نیروهای شورشی در داخل خاک سودان بازگردد.



با این جود جنبش آزادی بخش جنوب سودان تنها جریان مورد حمایت موساد نبود، بلکه گروه های دیگری نیز در این زمینه با حمایت صهیونیستها در منطقه جنوب سودان فعالیت خود را آغاز کردند که در این میان می توان به حزب اتحاد ملی سودان آفریقایی موسوم به (سانو) ونیز جبهه جنوبی که در خود تعدادی از کارمندان اداری، هنرمندان و نظامیان سابق ارتش سودان از اهالی منطقه بحر الغزال و بالادست نیل هستند را نام برد.



"موشه دایان" وزیر امور خارجه وقت رژیم صهیونیستی با وجود موضع نه چندان جدی دولت ژنرال جعفر نمیری در قبال رویارویی عربی ـ صهیونستی بر این باور بود که نمیری تا ابد نمی تواند در راس حاکمیت سودان باقی بماند از این رو باید از طریق راهبردهای دیگری به دنبال تامین منافع رژیم صهیونیستی در طولانی مدت بود.



در چارچوب این نظریه بود که "عزر وایزمن" وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی با افزایش حجم کمک های نظامی رژیم صهیونیستی به جنبش آزادیبخش جنوب سودان موافقت کرد.