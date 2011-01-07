54 راس اسب ورزشی در کورس گنبد کاووس مسابقه دادند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره مسابقات 166 میلیون و 800 هزار ریال به عنوان جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای ورزشی مینی قایتر با چابکسواری رضا کریمی، آی تکین با ابوطالب چاری زاده و توران با عبدالله قلرر عطاء، کورس دوم، نیکان با محمد خجملی، ابی ورد با رضا کریمی و گل سما با عیدمحمد غراوی اول تا سوم شدند.

اسبهای ورزشی سانی با سوارکاری ناصر قزل، آهو با عیدامحمد غراوی و آی تک با عبدالله قللر عطا در کورس سوم و کینک ولف با ناصر قزل، یومای لوا با ابوطالب چاری زاده و زیبا گل با کمال دالیجه عطاء در کورس چهارم برتر شدند.

همچنین اسبهای ورزشی، کینگ طلا با ابوطالب چاری زاده، سی گل با عبدالخالق چپرلی و آی آرا با کمال دالیجه عطاء در کورس پنجم و اسبهای ورزشی بلوسیو فرادر با چابکسواری ابوطالب چاری زاده، دوبی رویال با کمال دالیجه عطاء و پیشتر با محمد خجملی در کورس ششم اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این مسابقات که به مسافت هزار متر طول برگزار شد، اسبهایی از نژادهای مختلف شرکت داشتند.

حکیم ایگدری گفت: کورس اول این مسابقات ویژه اسبهای ترکمن، کورس ششم ویژه اسبهای تروبرد و باقی کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.