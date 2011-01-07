  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۳۹

در دو ماه اخیر؛

30 هکتار از جنگلهای چالوس سوخت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: براثر آتش سوزیهای دو ماه اخیر 30 هکتار از جنگلهای چالوس خسارت دید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوطالب وهابی صبح پنجشنبه در جلسه شورای حفظ اراضی منابع طبیعی مازندران در چالوس افزود: میزان خسارت ناشی از این آتش سوزی نوع سطحی را به ارزش 15 میلیارد ریال است.

وی افزود: در جریان آتش سوزی روزهای گذشته مردم منطقه با تلاش شبانه روزی خود باعث دلگرمی ماموران منابع طبیعی  بودند و نشان دادند که جنگل و منابع طبیعی از چه جایگاه مهمی در بین مردم برخوردار است و مردم منابع طبیعی را متعلق به خود می‌دانند و برای حفظ آن با تمام وجود تلاش می‌کنند.
 
وهابی در ادامه توجه و اهمیت مسئولان به آتش سوزی را قابل تقدیر دانست و افزود: توجه مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی در این روزهای سخت موجب ایجاد توانی مضاعف در نیروهای اطفا حریق می‌شود.
 
وی با تشکر از نیرو‌های مردمی روستای ذوات و روستاهای همجوار، ستاد مدیریت بحران استانداری، فرمانداری چالوس، بخشداری‌ها، شهرداریهای حوزه غرب مازندران، فرودگاه نوشهر، جمعیت هلال احمر استان مازندران و شهرستان چالوس، اداره محیط زیست شهرستان چالوس و نوشهر، نیروهای نظامی و انتظامی، پایگاه‌های مقاومت، تیپ سوم پیاده امامت و دانشکده علوم و فنون جواد الائمه چالوس و تمام روسای ادارات و نهادهای شهرستان چالوس بار دیگر بر لزوم تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی به تجهیزات وهواپیمای ویژه اطفا حریق تاکید کرد.
 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر حدود 550 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی را تحت پوشش دارد.
 
