30 هکتار از جنگلهای چالوس سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوطالب وهابی صبح پنجشنبه در جلسه شورای حفظ اراضی منابع طبیعی مازندران در چالوس افزود: میزان خسارت ناشی از این آتش سوزی نوع سطحی را به ارزش 15 میلیارد ریال است.

وی افزود: در جریان آتش سوزی روزهای گذشته مردم منطقه با تلاش شبانه روزی خود باعث دلگرمی ماموران منابع طبیعی بودند و نشان دادند که جنگل و منابع طبیعی از چه جایگاه مهمی در بین مردم برخوردار است و مردم منابع طبیعی را متعلق به خود می‌دانند و برای حفظ آن با تمام وجود تلاش می‌کنند.

وهابی در ادامه توجه و اهمیت مسئولان به آتش سوزی را قابل تقدیر دانست و افزود: توجه مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی در این روزهای سخت موجب ایجاد توانی مضاعف در نیروهای اطفا حریق می‌شود.

وی با تشکر از نیرو‌های مردمی روستای ذوات و روستاهای همجوار، ستاد مدیریت بحران استانداری، فرمانداری چالوس، بخشداری‌ها، شهرداریهای حوزه غرب مازندران، فرودگاه نوشهر، جمعیت هلال احمر استان مازندران و شهرستان چالوس، اداره محیط زیست شهرستان چالوس و نوشهر، نیروهای نظامی و انتظامی، پایگاه‌های مقاومت، تیپ سوم پیاده امامت و دانشکده علوم و فنون جواد الائمه چالوس و تمام روسای ادارات و نهادهای شهرستان چالوس بار دیگر بر لزوم تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی به تجهیزات وهواپیمای ویژه اطفا حریق تاکید کرد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر حدود 550 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی را تحت پوشش دارد.

