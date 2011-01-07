قطر قربانی افتتاحیه جام پانزدهم شد/ ازبکستان نخستین تیم پیروز

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از ساعت 19:45 امروز جمعه با برگزاری دیدار بین تیم‌های قطر و ازبکستان در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه آغاز شد.

این دیدار که در حضور بیش از 30 هزار تماشاگر و با قضاوت "یوئیچی نیشیمورا" از ژاپن برگزار شد در پایان به برتری 2 بر صفر تیم ازبکستان انجامید. در این دیدار ادویل اخمدوف (58) و سرور جپاروف (77) برای تیم ازبکستان گلزنی کردند.

ازبکستان با این پیروزی سه امتیازی شد و بالاتر از تیم‌های چین، کویت و قطر در صدر جدول رده بندی گروه A مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا ایستاد.

فردا در دیگر دیدار گروه A مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا تیم‌های ملی فوتبال کویت و چین از ساعت 16:45 در ورزشگاه الغرافه شهر دوحه به مصاف هم می‌روند.

پانزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از امروز 17 دی‌ماه با رقابت 16 تیم برتر در چهار گروه در قطر آغاز شد و روز نهم بهمن ماه با معرفی تیم قهرمان به کار خود پایان خواهد داد.