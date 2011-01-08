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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۱

برخلاف تمایل یزدانی؛

مانع ارائه کشتی یزدانی برابر گوگچلیدزه شدند

مانع ارائه کشتی یزدانی برابر گوگچلیدزه شدند

ساری - خبرگزاری مهر: نایب ‌رئیس هیئت کشتی مازندران گفت: در حالی که رضا یزدانی خودش گفته بود می‌خواهد برابر گوگچلیدزه روی تشک برود اما پس از حتمی شدن پیروزی تیم شهدای جویبار برابرگاز، مانع از کشتی او شدم.

سلمان قادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به او گفته شد که می توان از فرد دیگری در این مسابقه استفاده کرد ولی یزدانی نپذیرفت.

وی افزود: با وجود اصرار برای ارائه کشتی از سوی یزدانی مقابل گوگچلیدزه، نسبت به حضور یزدانی در مسابقه ممانعت کرده است.
 
نایب‌ رئیس هیئت کشتی مازندران تاکید کرد: یزدانی پیش از مسابقه دچار سرماخوردگی شدید شده بود  که علیرغم کم توانایی مایل به  حضور در تشک داشته است.
 
قادری با بیان اینکه بنده یزدانی قانع کردم که می تواند دور برگشت برابر گوگچلیدزه کشتی بگیرد، در مورد پیروزی تیم شهدای جویبار در هفته دوم لیگ برتر کشور برابر گاز مازندران افزود: مسابقه بسیار خوبی بوده و هر دو تیم مدعی هستند.
 
وی اذعان داشت: هر دو تیم شهدای جویبار و گاز مازندران مربوط به استان بوده و سرمایه مازندران هستند که باید حمایت شوند.
 
اظهارات سلمان قادری در مورد رضا یزدانی مربوط به دیدار دو روز گذشته کشتی لیگ برتر باشگاههای کشور بین گاز و مازندران و شهدای جویبار بوده که در این دیدار تیم شهدای جویبار توانست گاز مازندران را در خانه مغلوب کند.
 
کد مطلب 1226841

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