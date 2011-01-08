علما باید از مرزهای اعتقادی شیعه حراست کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در همایش بصیرت در پیروی از ولایت در جمع مبلعان و روحانیت استان افزود: عالمان شیعه مرزبان هستند و عالم چراغ خدا بر روی زمین است.

وی خاطر نشان کرد: عالم دینی دائم مجاهد است و در دولت حق و باطل در میدان جهاد با دشمن زبون مبارزه می کند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه افرادی که از روحانیت به عنوان تشکل نان آور نام می برند عالم دینی محسوب نمی شوند تصریح کرد: عالم دین باید خود را مجاهد بداند چرا که او مرز را باور داشته و در حراست از آن پایبند است.

خاتمی با بیان اینکه عالم دینی اگر جان خود را از دست داده بانی مرزها است یادآور شد: برخی روحانی نماها که موضعی مانند آمریکا و اسرائیل دارند روحانی قلابی به آنان قلمداد می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اعلام اینکه عالم دینی باید با بیگانگان و ضددین ها مرز داشته باشد افزود: کسانی می توانند حامی دین خدا باشند که ابعاد دین را بشناسانند و مدافع دین باشند.

وی با اشاره به اینکه مطالعه برای طلبه ها ضروری و حیاتی است اظهار داشت: کسانی می توانند ابعاد دین را بشناساند باید مدافع ارزش های اسلامی باشند.

خاتمی با تاکید بر ترویج آیات و روایات و مطالعه دین از سوی علما برای مردم افزود: شناخت مرز و شیوه مرزبانی خصوصیت بارز علمای دینی است.



وی با بیان اینکه جریان فتنه، جریان ضد روحانیت و ضد دین است اظهار داشت: انقلاب ما در سایه اعتماد به روحانیت تداوم یافته است.



خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خصوصیات مردمی محوری و تلاش رئیس جمهور دولت دهم خاطرنشان کرد: دولتی به سختکوشی دولت احمدی نژاد پس از دوران انقلاب نبوده است.



وی با اشاره به اینکه لباس روحانیت لباس حمایت از ارزش ها است تصریح کرد: نباید حرمت مرجعیت در جامعه از سوی برخی افراد ناآگاه شکسته شود.



امام جمعه موقت تهران، روحانیت را مدافع و فدایی دین دانست و گفت: علما به مرزبانی دین افتخار می کنند و ستون فقرات بصیرت، دشمن شناسی و موضع شناسی است.



وی در پایان با تاکید بر تقویت اصل ولایت پذیری در جامعه اسلامی افزود: شاخص بصیرت در نظام اسلامی، رهبری عظیم الشان انقلاب است.

