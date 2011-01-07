5900 واحد مسکن مهر در 16 شهر گلستان در دست ساخت است

محمد تقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد پنج هزار و 600 واحد با بانک برای دریافت تسهیلات قراداد منعقد کردند.

وی اظهار داشت: از مجموع این واحدها، 370 واحد در دهه فجر امسال در شهرهای مختلف استان تحویل متقاضیان می شود.

وی خاطرنشان کرد: بقیه واحدها نیز تا هفته دولت سال آینده تحویل متقاضیان خواهد شد.



مدیرکل بنیاد مسکن گلستان تامین مسکن محرومین، تامین مسکن مشارکتی و اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را از عمده فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن شهری بیان کرد.

زمانی نژاد افزود: در راستای تامین مسکن محرومین 590 واحد مسکونی تعریف شده که تاکنون 212 واحد مسکونی تحویل متقاضیان در استان شد و مابقی نیز در دست اجراست.



به گفته وی در زمینه تامین مسکن مشارکتی نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با استفاده از تسهیلات بانکی و جذب سرمایه های بخشی خصوصی و با توجه به نیاز روزافزون جامعه به مسکن اقدام به ساخت مسکن نموده که در این راستا 891 واحد طراحی شد.

وی اظهار داشت: تاکنون 203 واحد به متقاضیان گلستانی واگذار و مابقی آن در دست اجراست.