جمشید خیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تورنمنت بین المللی جام "وهبی امره" در ترکیه اواسط بهمن ماه، دست کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران را در انتخاب بهترین نفرات شرکت کننده در این جام برای اعزام به بلاروس باز خواهد گذاشت. البته این احتمال نیز وجود دارد از وجود چند کشتی گیر شاخص و با سابقه ملی پوش در ترکیب تیم اعزامی به بلاروس نیز استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: هدف از حضور در تورنمنت بین المللی جام "وهبی امره" در ترکیه، بها دادن به نفرات برتر مسابقه های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان ایران در شیراز و محک زدن آنها در یک تورنمنت بین المللی خارج از کشور است.

خیرآبادی با اشاره به اینکه نخستین اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی ایران از روز 25 دی ماه در خانه کشتی آغاز خواهد شد، اظهارداشت: برای شرکت در این اردو که به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت، از 28 کشتی گیر برتر مسابقه های قهرمانی ایران در شیراز دعوت شده است و از این 28 کشتی گیر، 14 تن از آنان به رقابت های بین المللی جام وهبی امره در ترکیه اعزام خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهم، شناسایی بهترین نفرات از میان این 14 کشتی گیر برای شرکت در پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی در بلاروس است، زیرا پس از بازگشت از ترکیه، بلافاصله باید تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان را برای شرکت در مسابقه های جام جهانی در بلاروس آماده کنیم.



تورنمنت بین المللی جام "وهبی امره" در ترکیه در دهه دوم بهمن ماه و پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی در بلاروس نیز در روزهای 30 بهمن ماه تا اول اسفند ماه در شهر مینسک پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.