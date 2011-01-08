آرش میراسماعیلی به شدت مصدوم شد/ اردوی تیم ملی تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آمادگی تیم ملی جودو بعد از لغو سفر به رقابتهای غرب آسیا تعطیل شده است و آرش میراسماعیلی سرگروه تیم ملی جودو که به طور انفرادی تمرینات خود را برای حفظ آمادگی بدنی جهت حضور در رقابتهای گزینشی المپیک پیگیری می کرد دچار آسیب دیدگی شدید شد.

وی از ناحیه گردن دچار آسیب دیدگی شده و روز پنجشنبه MRI از قسمت آسیب دیده تهیه و نزد پزشک رفت . قرار است پزشک امروز شنبه نظر نهایی خود را اعلام کند. این احتمال وجود دارد که میراسماعیلی مجبور شود به دلیل این آسیب دیدگی تحت عمل جراحی قرار گیرد که در این صورت حضور در رقابتهای گزینشی المپیک را از دست خواهد داد.

سایت فدراسیون جودو از حضور در پنج تورنمنت بین المللی جام جهانی گرجستان، گرنداسلم فرانسه، جام جهانی مجارستان، گرندپریکس آلمان وجام جهانی جمهوری چک تا پایان سال خبر داده است. در این خبر آمده هیچ مشکلی بر سر راه حضور تیم ملی در این رقابتها که امتیاز آن برای المپیک محسوب می شود وجود ندارد.

بر اساس این خبر در صورت صدور روادید تیم ملی در این رقابتها حضور پیدا خواهد کرد. به نظر می رسد مشکل تعلیق سفرهای برون مرزی تیم ملی جودو از سوی شورای برون مرزی رفع شده باشد ولی تیمی که قرار است6 و7 بهمن ماه در تفلیس و جام جهانی گرجستان به روی تاتامی برود باید حداقل بیست روز قبل تمرینات خود را آغاز کرده باشد.

در حالی که اردونشینان تیم ملی از تمرینات دور بوده و به دلیل پرداخت نشدن حقوق خود در چند اردوی قبلی وضعیت روحی جسمانی مناسبی ندارند. با این وجود و حضور در جام جهانی ثمری برای جودو ایران در راه کسب سهمیه داشته باشد.