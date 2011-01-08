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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

حریری خبرداد:

اعلام موجودیت انجمن پیشگامان اقتصاد کشور

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین از اعلام موجودیت رسمی انجمن پیشگامان اقتصاد کشور خبر داد و گفت: هدف نهایی این انجمن پیشگامی اقتصاد ملی در عرصه جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضا حریری در خصوص آغاز به کار این انجمن گفت: در شرایط کنونی با پیدایش معادلات جدید اقتصادی کشور و مواجهه با شرایط ویژه بین‌المللی، لزوم نگاه و اندیشه‌های پیشگام ازسوی فعالان حوزه اقتصاد احساس می‌شود.

وی افزود: برهمین اساس، جمعی از اندیشمندان اقتصادی، صاحبان صنایع، فعالان حوزه اقتصادی و پیشکسوتان عرصه اقتصاد "انجمن پیشگامان اقتصاد کشور " ایجاد کردند.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین در اطلاعیه ای افزود: با این نگاه و با ایمان به توانمندی و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور و نیز نقش شاخص اتاق بازرگانی در اعتلا و پیشرفت اقتصاد کشور، این انجمن مصمم است در انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور موثر خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: بدین سبب پس از اعلام اسامی کاندیداهای واجد شرایط از بین داوطلبان حضور در هیئت نمایندگان اتاق، بدون توجه به گروه‌بندی و جناح‌های موجود در اتاق، فهرست مناسبی از اشخاصی که در راستای اهداف این انجمن قرار دارند، تحت عنوان پیشگامان اقتصاد کشور اعلام کند.

کد مطلب 1226878

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