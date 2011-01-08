افغانستان؛ اسیر خون و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، سال 2010 در افغانستان به سالی خبرساز برای رسانه های خارجی تبدیل شد و این رسانه ها با پوشش خبری لحظه به لحظه از کشتار نظامیان و افغانی ها تا جنایت های آمریکا در این کشور از ابتدای جنگ تاکنون را منتشر کردند.
دستور کرزای برای تشکیل دادگاه رسیدگی به تخلفات انتخابات پارلمانی
در پی ادامه اعتراضها به نتایج انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر افغانستان، رئیس جمهوری این کشور دستور تشکیل دادگاهی ویژه برای بررسی شکایتهای موجود در این رابطه را داد.
در انتخابات پارلمان افغانستان که از آن با عنوان "ولسی جرگه" یاد می شود، پنج میلیون و 600 هزار نفر شرکت کردند که کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات بیش از یک میلیون و 300 هزار رای را باطل اعلام کرده است.
موارد تخلف شامل مواردی چون پر کردن صندوق ها، مجبور کردن مردم برای رای دادن به فردی خاص، فساد مسئولان صندوقهای اخذ رای و مواردی چون فساد خود نامزدها می شود.
درخواست کرزای برای پیوستن طالبان به مذاکرات صلح افغانستان
"حامد کرزای" از سرکردگان شبه نظامیان افغانستان خواست دست از جنگ برداشته و به مذاکرات صلح پیشنهادی دولت بپیوندند.
این در حالی است که "ملاعمر" سرکرده طالبان ضمن رد خواست کابل برای مذاکره، از ادامه جنگ با نیروهای خارجی تا زمان خروج آنان از افغانستان خبر داد و فرماندهان نظامی غرب را به تلاش برای پوشاندن شکست خود در جنگ از طریق ایجاد امید واهی در بین مردم افغان متهم کرد.
انصراف عربستان از میانجیگری مذاکرات آشتی کابل با طالبان
عربستان سعودی از نقش میانجیگری در جریان مذاکرات آشتی میان دولت افغانستان و طالبان به دلیل آنکه این گروه افراطی حاضر به قطع روابط خود با القاعده نشد، کناره گیری کرد.
"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان یک هئیت نمایندگی متشکل از اعضای سابق طالبان را در فوریه گذشته به عربستان سعودی اعزام کرد تا این کشور نقش میانجیگر را در آغاز مذاکرات آشتی ایفا کند اما عربستان سعودی اعلام کرد تنها در صورتی که طالبان رابطه خود را با "اسامه بن لادن" رهبر القاعده و شبکه تروریستی وی قطع کند، به پیشبرد مذاکرات آشتی کمک می کند که این موضوع همچنین تقاضای اصلی آمریکا و دولت افغانستان است.
6200 کشته و زخمی در 10 ماه نخست 2010
افزایش دو برابری حملات طالبان با استفاده از سلاح های سبک
بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی در سال 2010 با بیش از 18 هزار حمله از سوی طالبان با استفاده از سلاح های اتوماتیک، نارنجک و در برخی از موارد با موشک مواجه شدند. این درحالیست که در سال 2009 میزان استفاده طالبان از این سلاح ها 10 هزار و 600 مورد بوده است.
موافقت ناتو با طرح عقب نشینی در سال 2014 از افغانستان
همچنین در پی افزایش مخالفین جنگ افغاستان در آمریکا و به ستوه آمدن مردم این کشور از سیاست های ناکارآمد دولت سران ناتو در نهایت در نشست خود در لیسبون با طرح عقب نشینی کامل در سال 2014 از افغانستان به توافق رسیدند.
بر اساس این توافق از سال 2011 کار انتقال کنترل امنیت این کشور به نیروهای دولتی افغان آغاز می شود. این توافقنامه به امضای "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو و رئیس جمهوری افغانستان رسیده است.
البته تصمیم سران ناتو برای خروج از گرداب افغانستان پس از آن اتخاذ شد که ضرر و زیان های جانی و مادی زیادی به نیروهای ناتو وارد شد بطوری که در سال گذشته بیش از 700 تن از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی کشته شدند و حدود صدها میلیارد دلار خسارت به ناتو وارد آمد اما در مقابل هیچ نتیجه سودمندی برای ناتو در افغانستان در روند مبارزه با نیروهای طالبان و القاعده به دست نیامد.
از سوی دیگر وضعیت کنونی افغانستان حاکی از آن است که حملات طالبان علیه نیروهای ناتو از نظر کمیت بسیار زیاد شده و حتی آنان به بهترین و قوی ترین ابزار و آلات نیز مجهز هستند به گونه ای که می توانند به قلب کابل و مقر نظامیان ناتو نیز یورش بیاورند.
گزارش رسانه های خارجی درباره جنایت آمریکا علیه افغانها
روزنامه نیشن در گزارشی با اشاره به جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان فاش کرد: نظامیان آمریکایی در چند سال اخیر به بهانه مبارزه با طالبان در بخشهای مختلفی از افغانستان از سلاح های شیمیایی همچون مهمات "ترموباریک" و بمب های "بانکر بوستر" علیه مردم بی دفاع این کشور استفاده کرده اند.
نیشن در این گزارش نوشت: تولد نوزادان ناقص الخلقه در افغانستان ثمره استفاده آمریکا از سلاح های شیمیایی بوده است. همچنین افغانی ها از بیماریهای مختلفی رنج می برند.
نظر شما