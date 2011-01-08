افغانستان؛ اسیر خون و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، سال 2010 در افغانستان به سالی خبرساز برای رسانه های خارجی تبدیل شد و این رسانه ها با پوشش خبری لحظه به لحظه از کشتار نظامیان و افغانی ها تا جنایت های آمریکا در این کشور از ابتدای جنگ تاکنون را منتشر کردند.

دستور کرزای برای تشکیل دادگاه رسیدگی به تخلفات انتخابات پارلمانی

در پی ادامه اعتراضها به نتایج انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر افغانستان، رئیس جمهوری این کشور دستور تشکیل دادگاهی ویژه برای بررسی شکایتهای موجود در این رابطه را داد.

در انتخابات پارلمان افغانستان که از آن با عنوان "ولسی جرگه" یاد می شود، پنج میلیون و 600 هزار نفر شرکت کردند که کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات بیش از یک میلیون و 300 هزار رای را باطل اعلام کرده است.

موارد تخلف شامل مواردی چون پر کردن صندوق ها، مجبور کردن مردم برای رای دادن به فردی خاص، فساد مسئولان صندوقهای اخذ رای و مواردی چون فساد خود نامزدها می شود.

درخواست کرزای برای پیوستن طالبان به مذاکرات صلح افغانستان

"حامد کرزای" از سرکردگان شبه نظامیان افغانستان خواست دست از جنگ برداشته و به مذاکرات صلح پیشنهادی دولت بپیوندند.

این در حالی است که "ملاعمر" سرکرده طالبان ضمن رد خواست کابل برای مذاکره، از ادامه جنگ با نیروهای خارجی تا زمان خروج آنان از افغانستان خبر داد و فرماندهان نظامی غرب را به تلاش برای پوشاندن شکست خود در جنگ از طریق ایجاد امید واهی در بین مردم افغان متهم کرد.

انصراف عربستان از میانجیگری مذاکرات آشتی کابل با طالبان

عربستان سعودی از نقش میانجیگری در جریان مذاکرات آشتی میان دولت افغانستان و طالبان به دلیل آنکه این گروه افراطی حاضر به قطع روابط خود با القاعده نشد، کناره گیری کرد.



"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان یک هئیت نمایندگی متشکل از اعضای سابق طالبان را در فوریه گذشته به عربستان سعودی اعزام کرد تا این کشور نقش میانجیگر را در آغاز مذاکرات آشتی ایفا کند اما عربستان سعودی اعلام کرد تنها در صورتی که طالبان رابطه خود را با "اسامه بن لادن" رهبر القاعده و شبکه تروریستی وی قطع کند، به پیشبرد مذاکرات آشتی کمک می کند که این موضوع همچنین تقاضای اصلی آمریکا و دولت افغانستان است.



6200 کشته و زخمی در 10 ماه نخست 2010

سازمان ملل در گزارش جدیدی اعلام کرد که افغانستان در سال 2010 شاهد بالاترین میزان خشونت ها در مقایسه با سال گذشته بود، چنانچه آمار تلفات غیرنظامیان در سال 2010، 20 درصد و شمار عملیات ها برای برقراری امنیت در این کشور 66 درصد افزایش یافت.

بر اساس گزارش سازمان ملل در 10 ماه نخست سال جاری بیش از 2 هزار و 400 غیرنظامی کشته و بیش از 3 هزار و 800 نفر مجروح شدند.



افزایش دو برابری حملات طالبان با استفاده از سلاح های سبک

پنتاگون در گزارشی اعلام کرد که حملات طالبان با استفاده از سلاح های سبک و کوچک علیه نیروهای آمریکایی و همپیمان این کشور در افغانستان نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.



بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی در سال 2010 با بیش از 18 هزار حمله از سوی طالبان با استفاده از سلاح های اتوماتیک، نارنجک و در برخی از موارد با موشک مواجه شدند. این درحالیست که در سال 2009 میزان استفاده طالبان از این سلاح ها 10 هزار و 600 مورد بوده است.



موافقت ناتو با طرح عقب نشینی در سال 2014 از افغانستان

در پی گزارش سالانه آمریکا درباره جنگ افغانستان، "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده گفت که کشورش متعهد به آغاز عقب نشینی نظامیان از این کشور در سال 2011 است.



همچنین در پی افزایش مخالفین جنگ افغاستان در آمریکا و به ستوه آمدن مردم این کشور از سیاست های ناکارآمد دولت سران ناتو در نهایت در نشست خود در لیسبون با طرح عقب نشینی کامل در سال 2014 از افغانستان به توافق رسیدند.









بر اساس این توافق از سال 2011 کار انتقال کنترل امنیت این کشور به نیروهای دولتی افغان آغاز می شود. این توافقنامه به امضای "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو و رئیس جمهوری افغانستان رسیده است.



البته تصمیم سران ناتو برای خروج از گرداب افغانستان پس از آن اتخاذ شد که ضرر و زیان های جانی و مادی زیادی به نیروهای ناتو وارد شد بطوری که در سال گذشته بیش از 700 تن از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی کشته شدند و حدود صدها میلیارد دلار خسارت به ناتو وارد آمد اما در مقابل هیچ نتیجه سودمندی برای ناتو در افغانستان در روند مبارزه با نیروهای طالبان و القاعده به دست نیامد.



از سوی دیگر وضعیت کنونی افغانستان حاکی از آن است که حملات طالبان علیه نیروهای ناتو از نظر کمیت بسیار زیاد شده و حتی آنان به بهترین و قوی ترین ابزار و آلات نیز مجهز هستند به گونه ای که می توانند به قلب کابل و مقر نظامیان ناتو نیز یورش بیاورند.



گزارش رسانه های خارجی درباره جنایت آمریکا علیه افغانها

در سال 2010 بسیاری از روزنامه های خارجی از جنایت های آمریکا در جنگ افغانستان پرده برداشتند که از مهمترین این افشاگریها می توان به گزارش روزنامه "نیشن" درباره سلاحهای شیمیایی و سمی آمریکا علیه افغانها و افشاگری واشنگتن پست درباره مثله کردن مردم بی گناه این کشور توسط نظامیان ایالات متحده اشاره کرد.



روزنامه نیشن در گزارشی با اشاره به جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان فاش کرد: نظامیان آمریکایی در چند سال اخیر به بهانه مبارزه با طالبان در بخشهای مختلفی از افغانستان از سلاح های شیمیایی همچون مهمات "ترموباریک" و بمب های "بانکر بوستر" علیه مردم بی دفاع این کشور استفاده کرده اند.



نیشن در این گزارش نوشت: تولد نوزادان ناقص الخلقه در افغانستان ثمره استفاده آمریکا از سلاح های شیمیایی بوده است. همچنین افغانی ها از بیماریهای مختلفی رنج می برند.

نیشن در حالی از جنایات آمریکا در افغانستان پرده برداشت که واشنگتن پست نیز در گزارشی دیگر افشا کرد: گروهی از نظامیان آمریکایی برای سرگرمی بعد از کشتن غیرنظامیان افغان، اندام آنها را قطعه قطعه می کنند، از اجساد آنها عکس می گیرند و به جمع آوری جمجمه و استخوانهای کشته شدگان می پردازند.

نتیجه گیری

بدون شک با نگاهی به آمار تلفات نظامیان در افغانستان در سال 2010 همزمان با انتصاب "دیوید پتریوس" به فرماندهی نیروهای ائتلاف در این کشور می توان دریافت که غرب امروزه بیش از همیشه بی اعتبار شده است زیرا نتوانسته وعده های خود در خصوص برقراری امنیت در این کشور را عملی کند و هر روز شاهد کشته شدن مردم بیگناه بیشتری در این کشور هستیم .

از سوی دیگر موافقت سران ناتو با عقب نشینی از افغانستان در سال 2014 مدرکی دیگر بر شکست سیاست های سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این کشور جنگ زده است زیرا در نتیجه این سیاست های نادرست فقط صدها هزار نفر قربانی شدند.