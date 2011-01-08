به گزارش خبرنگار مهر، پس از درخشش تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه و صعود دراماتیک به آن رقابت‌ها و همچنین نتایج خوبی که تیم ایران در آن جام کسب کرد، با هدایت جلال طالبی به سختی و به خاطر تفاضل گل بهتر جواز حضور در جام ملت‌های 2000 لبنان را بدست آورد.

تیم ملی کشورمان با ستارگانی همچون علی دایی، کریم باقری، خداداد عزیزی، علی کریمی، مهرداد میناوند، مهدی مهدوی‌‍‌کیا و ... که در اوج آمادگی بودند، در مرحله یک چهارم نهایی این جام با قانون "گل طلایی" مغلوب کره‌جنوبی شد و از راهیابی به جمع 4 تیم برتر جام باز مانند.

این مسابقه سرآغاز دیدارهای ایران - کره‌‍جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا بود زیرا در دوره‌های 2004 و 2007 هم این دو تیم در این مرحله با هم روبرود شدند که حتی احتمال رویارویی آنها در همین مرحله در مسابقات 2011 قطر هم وجود دارد.

مرحله مقدماتی:

به غیر از لبنان میزبان و عربستان قهرمان دوره گذشته، 42 دو تیم دیگر در قالب 10 گروه به مصاف هم رفتند و تیم‌های برتر هر گروه 10 تیم دیگر حاضر در جام دوازدهم را تشکیل دادند.

در گروه یک، عراق با 3 پیروزی 2 بر یک برابر ترکمنستان، 2 بر صفر مقابل عمان و 5 بر یک برابر قرقیزستان مقتدرانه راهی این مسابقات شد.

در گروه دو، تیم ملی ایران با سوریه، بحرین و مالدیو همگروه بود که دیدارهای دور رفت در سوریه برگزار شد. تیم ایران در بازی نخست با گل‌های علی دایی(39، 61 و 73)، مهدی هاشمی نسب(19)، سیروس دین‌محمدی(20)، مهدی مهدوی‌کیا(23)، حمید استیلی(33) و علی موسوی(79) با 8 گل مالدیو را شکست داد و در بازی دوم هم با گل دقیقه 55 علی دایی از سد سوریه گذشت اما شکست یک بر صفر برابر بحرین ضمن نامناسب کردن شرایط ایران، انتقادات را از جلال طالبی افزایش داد.

بازی‌های برگشت در تهران برگزار شد و تیم ایران در یک بازی انتقامی با 3 گل محمود فکری(57)، علی کریمی(72) و علی دایی(82) بحرین را در هم شکست ولی تیم پرنوسان طالبی در مسابقه دوم در حالی برابر سوریه به تساوی یک بر یک رضایت داد که تا دقیقه 40 با یک گل از این تیم عقب بود. "ماهر السید"(15) برای سوریه و مهدی هاشمی‌نسب(40) برای ایران در این دیدار گل زدند که شاید همین گل باعث صعود ایران به مرحله بعد شد.

در بازی ششم و پایانی ابتدا سوریه با یک گل از سد بحرین گذشت و صدرنشین شد اما پیروزی 3 بر صفر ایران مقابل مالدیو با گل‌های بهنام ابوالقاسم‌پور(3)، حمید استیلی(32) و علی دایی(63-پنالتی) باعث شد تیم ایران با 13 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تیم سوریه راهی مرحله نهایی جام ملت‌ها شود.

در گروه سه، ازبکستان با 4 پیروزی 6 بر صفر برابر بنگلادش، 6 بر صفر مقابل سریلانکا، 3 بر 2 برابر هند و یک بر صفر مقابل امارات ضمن حذف کردن میزبان دوره گذشته این مسابقات، به مرحله نهایی صعود کرد. در گروه چهار، قطر با سه پیروزی یک بر صفر برابر فلسطین، 3 بر یک مقابل قزاقستان و 5 بر صفر برابر پاکستان و تساوی 2 بر 2 برابر اردن به عنوان تیم برتر این گروه راهی جام ملت‌ها شد. قطر تا دقیقه 66 این بازی از اردن عقب افتاده و در خطر حذف قرار داشت.

در گروه پنجم، کویت با چهار پیروزی 6 بر یک برابر ترکمنستان، 20 بر صفر مقابل بوتان که پرگلترین بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیا محسوب می‌شود، 2 بر صفر برابر یمن و 5 بر صفر مقابل نپال به جام دوازدهم صعود کرد. در گروه ششم کره‌جنوبی ابتدا با 9 گل از سد لائوس گذشت، سپس مغولستان را با 6 گل شکست داد و با پیروزی 4 بر صفر برابر میانمار به عنوان تیم برتر این گروه راهی جام ملت‌ها شد.

در گروه هفتم، اندونزی پس از تساوی یک بر یک برابر هنگ‌کنگ، با سه پیروزی 5 بر یک برابر کامبوج، 3 بر یک مقابل هنگ‌کنگ و 9 بر 2 برابر کامبوج به عنوان تیم برتر گروه به جام ملت‌ها صعود کرد. در گروه هشتم تایلند با 13 امتیاز و بالاتر از تیم‌های کره شمالی 11 امتیازی، مالزی 7 امتیازی و چین تایپه 3 امتیازی راهی جام ملت‌ها شد. در گروه نهم، چین با 3 پیروزی 8 بر صفر مقابل فیلیپین، 19بر صفر برابر گوآم و 2بر صفر مقابل ویتنام به جام ملت‌ها صعود کرد. ژاپن هم در گروه دهم با 3 پیروزی 3 بر صفر برابر سنگاپور، 9بر صفر مقابل برونئی و 3بر صفر برابر ماکائو راهی جام دوازدهم شد.

خداداد عزیزی در بازی تیم ملی ایران برابر تایلند

مرحله نهایی:

لبنان چهارمین کشور عربی میزبان جام ملت‌ها بود و سه ورزشگاه‌های "سیدا" در شهر صیدان، "المپیک" شهر تریپولی و "شهر ورزش" شهر بیروت را برای برگزاری این جام در نظر گرفته بود.

تیم ملی ایران در گروه A مسابقات را در ورزشگاه سیدا برگزار کرد. شاگردان جلال طالبی در بازی افتتاحیه جام با 4 گل لبنان را شکست دادند که حمید استیلی(75 و 87)، کریم باقری(19) و علی دایی(1+90) گل‌های ایران را در این مسابقه به ثمر رساندند. درحالیکه تیم ایران با این بازی قدرتنمایی کرد اما تساوی یک بر یک برابر تایلند بار دیگر انتقادها را از عملکرد طالبی افزایش داد. ایران در این بازی تا دقیقه 73 شکست خورده بود اما با گل علی دایی باخت را با تساوی عوض کرد. در بازی سوم ایران با تک گل دقیقه 77 علی دایی عراق را شکست داد تا به عنوان تیم نخست راهی مرحله حذفی شود. تیم عراق هم با پیروزی 2 بر صفر برابر تایلند و تساوی 2 بر 2 برابر لبنان به عنوان تیم دوم به مرحله حذفی صعود کرد

در گروه B تیم چین با تساوی 2 بر 2 برابر کره‌جنوبی، پیروزی 4 بر صفر مقابل اندونزی و تساوی بدون گل مقابل کویت با تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم عربی به عنوان تیم برتر این گروه راهی مرحله حذفی شد. کویت هم که در نخستین گام برابر اندونزی متوقف شده بود، با شکست کره جنوبی در بازی دوم شگفتی‌ساز شد و توانست در رده دوم گروه قرار بگیرد. کره‌جنوبی هم با پیروزی 3 بر صفر در بازی سوم برابر اندونزی به عنوان تیم سوم این گروه راهی مرحله حذفی شد.

ژاپن در گروه C ابتدا با نتیجه 4 بر یک عربستان را شکست داد و یک نتیجه شگفت انگیز دیگر را در این جام رقم زد، سپس با نتیجه 8 بر یک ازبکستان را از پیش رو برداشت تا دومین پیروزی غیر منتظره را در این جام رقم بزند و درحالیکه صعودش به مرحله بعدی قطعی شدن بود، در بازی آخر شکست برابر قطر را با گل دقیقه 61"آکینوری نیشیزاوا" با تساوی عوض کرد و به عنوان صدرنشین این گروه راهی مرحله حذفی شد. عربستان هم پس از شکست از ژاپن برابر قطر به تساوی رسید اما در بازی پایانی با 5 گل ازبکستان را شکست داد تا به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کند. قطر هم با سه تساوی یک بر یک برابر ازبکستان، بدون گل مقابل عربستان و یک بر یک مقابل ژاپن به عنوان تیم سوم جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کرد.

تیم‌های ایران و کره جنوبی برگزار کننده نخستین بازی مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات بود. در آن دیدار کریم باقری در دقیقه 71 با یک شوت فراموش نشدنی از فاصله 40 متری دروازه کره جنوبی را باز کرد. ایران با این گل در آستانه صعود به جام ملت‌ها قرار گرفته بود که در دقیقه 90 علی دایی روی کرنر ارسالی حریف دچار اشتباه شد و "کیم سانگ سیک" با فرصت طلبی دروازه ایران را باز کرد تا بازی به وقت اضافه کشیده شد. درحالیکه برای نخستین بار قانون گل طلایی در این رقابت‌ها اجرا می‌شد، "لی دونگ گوک" در دقیقه 99 دروازه ایران را باز کرد تا بازی در همان دقیقه با پیروزی کره و حذف ایران به پایان برسد.

چین در بازی دوم این مرحله 3 بر یک قطر را شکست داد، ژاپن با نتیجه 4 بر یک عراق را از پیش رو برداشت و عربستان هم درحالیکه تا دقیقه 72 با نتیجه 2 بر یک از کویت عقب بود، باگل طلال مشعل بازی را به تساوی کشاند و با گل طلایی دقیقه 109 "نواف تمیات" راهی دیدار نیمه نهایی شد.

عربستان که با بازی‌های ضعیف و پرانتقاد و با خوش‌شانسی راهی دیدار نیمه نهایی شده بود، در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 2 بر یک کره‌جنوبی دیگر تیم خوش شانس این جام را شکست داد و راهی بازی فینال شد. این دو تیم در مرحله گروهی به عنوان تیم سوم راهی مرحله حذفی شدند و درحالی که از حریفانشان عقب بودند، با گل طلایی به دیدار نیمه نهایی رسیده بودند.

در دیگر دیدار این مرحله ژاپن با نتیجه 3 بر 2 چین را در حالی شکست داد که تا دقیقه 53 از این تیم با نتیجه 2 بر یک عقب بود. ضمن اینکه گل نخست ژاپن با اشتباه "فان زی‌هی" مدافع مطرح تیم چین به ثمر رسید.

در دیدار رده بندی کره جنوبی با گل دقیقه 71 "لی دونگ گوک" که با 6 گل زده آقای گل مسابقات شد، چین را شکست داد و به مقام سوم دست یافت.

فینال جام ملت‌های آسیا بار دیگر بین تیم‌های ژاپن و عربستان برگزار شد، تکرار فینال 8 سال پیش در ژاپن. در این بازی سامورایی‌های آبی با تک گل دقیقه 30 "شیگه‌یوشی موچیزوکی" عربستان را شکست داد تا دومین جام قهرمانی قاره کهن را بالای سر ببرند.

نتایج کامل دیدارهای ایران در جام دوازدهم:

بیستم مهر 1381

* ایران 4 - لبنان صفر، ورزشگاه سیدان

گل‌ها: حمید استیلی(75 و 87)، کریم باقری(19) و علی دایی(1+90) برای ایران

بازیکنان تیم ایران: پرویز برومند، ستار همدانی، بهروز رهبری‌فرد، محمدرضا مهدوی(84- سهراب بختیاری زاده)، مهرداد میناوند، کریم باقری، علیرضا امامی‌فر، حامد کاویانپور، مهدی مهدوی‌کیا(73- حمید استیلی)، علی کریمی(54- خداداد عزیزی) و علی دایی

سرمربی: جلال طالبی

بیست و سوم مهر 1381، ورزشگاه سیدان

* ایران یک - تایلند یک

گل‌ها: علی دایی(73) برای ایران - ساکسان پیتوراتانا(12) برای تایلند

بازیکنان تیم ایران: پرویز برومند، ستار همدانی، بهروز رهبری‌فرد، محمدرضا مهدوی، مهرداد میناوند(62-)، کریم باقری، حمید استیلی(39- علیرضا امامی‌فر)، حامد کاویانپور، مهدی مهدوی‌کیا(57- وحید هاشمیان)، خداداد عزیزی و علی دایی

سرمربی: جلال طالبی

بیست و پنجم مهر 1381، ورزشگاه سیدان

* ایران یک - عراق صفر

گل‌: علی دایی(77) برای ایران

بازیکنان تیم ایران: پرویز برومند، ستار همدانی، سهراب بختیاری زاده، محمدرضا مهدوی، مهرداد میناوند، کریم باقری، علیرضا امامی‌فر(46- محمد نوازی)، حامد کاویانپور، داریوش یزدانی(63- علی کریمی)، خداداد عزیزی(81- مهدی مهدوی‌کیا) و علی دایی

سرمربی: جلال طالبی

اول آبان 1381

* ایران یک - کره جنوبی 2، ورزشگاه المپیک

گل‌ها: کریم باقری (71) برای ایران - کیم سانگ سیک(90) و لی دونگ گوک(99) برای کره جنوبی

بازیکنان تیم ایران: پرویز برومند، سهراب بختیاری‌زاده، بهروز رهبری‌فرد، محمدرضا مهدوی، مهرداد میناوند، کریم باقری، علیرضا امامی‌فر(90- محمد نوازی)، حامد کاویانپور، مهدی مهدوی‌کیا(89- علی کریمی)، حمید استیلی(83- داریوش یزدانی) و علی دایی

سرمربی: جلال طالبی