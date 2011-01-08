90 درصد داروها در داخل تولید می شود/ مهار مافیای دارویی در کشور

حسن تامینی لیچایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مافیای دارو در کشور مهار شده است، افزود: بسیاری از داروها امروز در داخل کشور تولید می شود و در این زمینه ایران حرف اول را در منطقه خاورمیانه می زند.

وی عنوان کرد: صنعت داروسازی از یک سو ضامن بهداشت و سلامت جامعه و از سوی دیگر تأمین کننده استقلال و خوداتکایی کشور در خصوص تأمین این کالای استراتژیک و حساس است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: به علاوه این صنعت علاوه بر جذب و بکارگیری بخش قابل توجهی از نیروهای متخصص، همواره به عنوان بستری مناسب برای ارتقای سطح دانش فنی داروسازی در کشور، نقش قابل توجهی داشته است.

وی همچنین با بیان اینکه با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه پزشکان حق تغییر تعرفه پزشکی را ندارند، اظهارداشت: ‌تا اعلام قطعی وزارت بهداشت و درمان تعرفه پزشکان تغییر نمی یابد زیرا هدف، قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشترین توجه را به مردم در بخش سلامت کرده است.

تامینی لیچایی خاطر نشان کرد: در قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچ افزایش قیمت دارویی نخواهیم داشت چرا که تاکید وزارت بهداشت و درمان بر ادامه حیات بخش دارو است.

وی در ادامه با بیان اینکه هیچ تغییری در تعرفه های پزشکی اعمال نخواهد شد، یادآورشد: تنها بیمارستان خصوصی به دلیل رشد تعرفه بهای آب، برق و گاز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.