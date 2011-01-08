به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل زمستان و نزدیک شدن به روزهای جشنواره فیلم فجر پرونده سال سینمایی بسته می‌شود، اکران سال 88 هم در آخرین روزها است. فروش اندک فیلم‌های روی پرده نشان دهنده این است که گیشه زمستانی رونق ندارد، کاهش مخاطب فیلم‌های کمدی در ماههای اخیر نشان می‌دهد این آثار هم مانند سابق در جذب مخاطب موفق نیستند.

فیلم سینمایی "آدمکش" به کارگردانی رضا کریمی پرفروش‌ترین فیلم این روزها است. حامد بهداد، مهتاب کرامتی و بهرام رادان برای نخستین‌بار در یک فیلم همبازی شده‌اند. این فیلم داستانی پرتعلیق و روان‌شناسانه دارد و استقبال از آن را در کنار این داستان تازه می‌توان به پای ستارگان "آدمکش" نوشت که در غیبت چهره‌های محبوب و تماشاگرپسند به فروش این فیلم کمک کرده‌اند.

"آدمکش" در 21 سالن روی پرده رفته و این تعداد سینما هم می‌تواند عامل استقبال از این فیلم باشد، فیلم تازه کریمی در 16 روز بیشتر از 190 میلیون تومان فروش کرده است.

الناز شاکردوست در نمایی از فیلم "چراغ قرمز"

همان طور که انتظار می‌رود دومین فیلم پرفروش زمستان امسال "چراغ قرمز" است که در 28 سینما اکران شده، علی غفاری کارگردان "چراغ قرمز" تلاش دارد ثابت کند فیلم با دیگر کمدی‌های عامه‌پسندی که این روزها به شکل انبوه در سینمای ایران تولید می‌شوند تفاوت دارد، اما از تبلیغات و تیم بازیگران فیلم که نمی‌توان چنین چیزی را دریافت!

پوریا پورسرخ، رضا شفیعی‌جم و الناز شاکردوست پرکارترین بازیگران این روزهای سینمای ایران در "چراغ قرمز" مقابل دوربین رفته‌اند. فیلم پس از 16 روز نمایش 155 میلیون تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی "عروسک" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده یکی از فیلم‌های روی پرده است که انتظارهایی که درباره‌اش وجود دارد برآورده نکرده است، فیلم با انبوه بازیگرانش و تعداد 18 سینما به مرز 50 میلیون تومان هم نرسیده است. "عروسک" که 9 روز اکران را پشت سر گذاشته فروش روزانه محدودی دارد. وحیدزاده اگرچه تلاش کرده به قواعد فیلم‌های پرفروش سال‌های اخیر تن بدهد اما حاصل این تلاش بی‌ثمر مانده و در جذب مخاطب موفق نبوده است.

فیلم سینمایی "نفوذی" به کارگردانی مهدی فیوضی و احمد کاوری از معدود تولیدات سینمای ایران در حوزه دفاع مقدس است که امسال روی پرده رفته، فیلم 16 سالن و گروهی حرفه‌ای از بازیگران دارد اما پس از 9 روز نمایش در سینماهای تهران نزدیک به 40 میلیون تومان فروخته که با توجه به پرهزینه بودن فیلم رقم اندکی است.

فیلم سینمایی "خاله سوسکه" به کارگردانی نادره ترکمانی هم برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده و فضایی فانتزی دارد، "خاله سوسکه" در 11 سینما اکران شده و پس از 16 روز نمایش در سینماهای تهران از مرز 30 میلیون تومان گذشته است. "خاله سوسکه" نسبت به دیگر فیلم‌های روی پرده اکران زمستان نه بازیگر حرفه‌ای دارد و نه داستانی جوان‌پسند و ماجراهایی خنده‌آور. با این شرایط می‌توان فروش فیلم را قابل قبول دانست.

در میان انبوه فیلم‌هایی که روی پرده رفته‌اند، تعدادی فیلم‌های متعلق به سینمای مستقل هم به شکل محدود و تک سانسی اکران شده‌اند، "طبقه سوم" به کارگردانی بیژن میرباقری پس از 16 روز نمایش 20 میلیون تومان فروخته است و "عصر جمعه" به کارگردانی مونا زندی در 18 روز نمایش 22 میلیون تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی "عصر روز دهم" به کارگردانی مجتبی راعی هم که در 10 سالن اکران عمومی شده پس از 18 روز نمایش به فروش 17 میلیون تومانی رسیده است. رتبه‌های پایین جدول اکران زمستان امسال متعلق به فیلم‌هایی است که تماشاگر اگر حوصله کند و به تماشای آنها بنشیند ناامید نمی‌شود، اما نوع تبلیغات و شرایط اکران به نحوی است که به نظر نمی‌رسد این آثار بتوانند در جذب مخاطب موفق باشند و باید چشم به گیشه شبکه نمایش خانگی و موفقیت در آن داشته باشند.