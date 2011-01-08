محمدرضا خسرویراد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان به سهم پیشبینی شده برای تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان بر اساس سند چشمانداز توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس پیشبینیهای انجام گرفته، ذوب آهن اصفهان در برنامه چشمانداز توسعه باید به رکورد تولید سالانه 11 تن فولاد دست یابد.
وی با تاکید بر اینکه برنامهریزیها و هدفگذاریهای ویژهای به منظور دستیابی به این سهم انجام گرفته است، اظهار داشت: خوشبختانه بر اساس سیاستگذاریهای اصولی، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تا سه سال آینده به این میزان تولید دست خواهد یافت و تمامی اهداف برنامه چشمانداز محقق خواهد شد.
معاون بهره برداری شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشمانداز توسعه برای این شرکت، گامهای اساسی برداشته شده است، تصریح کرد: طی مدت سپری شده از سال جاری پروژههای توسعهای بسیاری در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به اجرا گذاشته شده که با قرار گرفتن در مدار فعالیت و تولید، میزان بهرهوری این شرکت را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین پروژههای به بهرهبرداری رسیده در هفت ماهه نخست سال جاری، راهاندازی دیگهای اوتیلیزاتور با سرمایهگذاری 135 میلیارد ریالی و 11 میلیون دلاری بوده است.
خسرویراد همچنین به دیگر پروژههای به بهرهبرداری رسیده در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان طی سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: بازسازی و تعمیرات اساسی درجه یک کوره بلند شماره یک با سرمایهگذاری بیش از 300 میلیارد ریال، تکمیل، بازسازی و مدرنیزاسیون دستگاههای نورد 650 و همچنین بازسازی دیگ شماره هفت نیروگاه حرارتی با سرمایهگذاری 52 میلیارد ریالی از جمله طرحهای راهاندازی شده در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در مدت گذشته از سال جاری محسوب میشود.
بهرهبرداری از طرح توازن ذوب آهن در آینده نزدیک
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح توازن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: طرح توازن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان پنج بخش را شامل میشود و تاکنون نزدیک به 90 درصد پیشرفت داشته که در ماههای باقیمانده از سال جاری و یا ابتدای سال آینده شاهد بهرهبرداری از این طرح بزرگ توسعه مجتمع ذوب آهن اصفهان خواهیم بود.
معاون بهرهبرداری شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان همچنین با اشاره به اجرای طرح توسعه شهید کاظمی، افزود: این طرح توسعه، میزان تولیدات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان را پنج میلیون تن افزایش میدهد که مراحل دریافت راهکار به منظور شناسایی و روش تامین اعتبار را میگذراند.
وی با اشاره به جزئیات پیشبینی شده به منظور اجرای طرح توسعه شهید کاظمی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، اظهار داشت: این طرح توسعه باعث افزایش توان تولید و بهرهوری در بخشهایی نظیر کوره بلند شماره چهار، گندلهسازی، ککسازی، فولادسازی، نورد و نیروگاه میشود و در مجموع میزان تولیدات ذوب آهن اصفهان را پنج میلیون تن در سال افزایش خواهد داد.
خسرویراد همچنین با تاکید بر اینکه برنامهریزیهای مدونی برای افزایش تنوع تولیدات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان انجام شده است، تصریح کرد: یکی از کلیدیترین برنامههای تولیدی ذوب آهن اصفهان، تولید ریل آهن با کاربری مصارف داخلی و خارجی است.
اجرای 25 پروژه زیست محیطی در ذوب آهن اصفهان
وی با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از شیوع آلودگیهای زیست محیطی بر اثر فعالیت کارخانه ذوب آهن، اضافه کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان 25 طرح و پروژه زیست محیطی را به اجرا درآورده که به منظور اجرای این پروژهها 925 میلیارد ریال به صورت ریالی و 51 میلیون دلار به صورت ارزی اعتبار اختصاص یافته است.
معاون بهرهبرداری شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به میزان پیشرفت پروژههای زیست محیطی این شرکت اشاره کرد و بیان داشت: قرار بود تا پایان مهرماه سال جاری، پیشرفت پروژههای زیست محیطی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به 59 درصد برسد که این پروژهها 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند و افزایش شش درصدی در فعالیت را نشان میدهد.
پیشبینی اجرای 35 طرح در راستای صرفهجویی انرژی
وی با تاکید بر اینکه با اقدامات انجام شده در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، میزان تولیدات این مجتمع بزرگ صنعتی در سال آینده افزایش خواهد یافت، ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، میزان بالقوه تولید در ذوب آهن اصفهان به سه میلیون و 690 هزار تن خواهد رسید.
خسرویراد همچنین به فعالیتهای انجام شده به منظور صرفهجویی انرژی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: 35 طرح در راستای صرفهجویی انرژی در کارخانه ذوب آهن اصفهان پیشبینی شده که در بسته هدفمند کردن یارانهها عرضه خواهد شد.
وی افزود: به منظور اجرای این 35 طرح منجر به صرفهجویی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، 423 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
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