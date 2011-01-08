توسعه اقتصادی گیلان وابسته به رشد منطقه آزاد انزلی است

سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس قانون نحوه اداره مناطق آزاد مدیرعامل منطقه آزاد در محدوده خود عالی ترین مقام اجرایی دولت است، اظهار داشت: براساس ماده 27 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور به منظور هماهنگی و سرعت در انجام امور در فعالیتهای مناطق آزاد باید دستگاههای اجرایی با تفویض اختیارات به ریاست هیئت مدیره و یا انتصاب افراد پیشنهادی ایشان اقدام کنند و مدیران عامل این مناطق، عالی ترین مقام اجرایی دولت در زمینه های اقتصادی و زیربنایی در آن محدوده هستند.

وی عنوان کرد: همچنین براساس بند الف ماده 35 برنامه چهارم توسعه نیز مدیران عامل مناطق به نمایندگی از

دولت عالی ترین مقام اجرایی در منطقه محسوب و تمامی دستگاههای مستقر در مناطق آزاد به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی مکلف هستند مقررات خود را با مقررات مناطق آزاد در محدوده مناطق هماهنگ سازند.



نماینده مردم صومعه سرا درمجلس با تصریح بر اینکه نمایندگان مجلس به جد به دنبال تحقق این ماده قانونی هستند، گفت: اگر

می خواهیم شاهد توسعه اقتصادی، بازرگانی کشور باشیم و از موقعیّت ممتاز ترانزیتی ایران بهره برداری کنیم ضروری است یک نفر در مناطق آزاد با اختیار کامل قانون مصوب مجلس را اجراء کند در غیر این صورت وضعیتی پیش خواهد آمد که هم اکنون در مناطق آزاد کشور شاهد هستیم مسئله ای که نه تنها مشکلی از مناطق آزاد برطرف نمی کند بلکه به دلیل عدم هماهنگی مدیریتی مشکلات عدیده ای را اضافه می کند.



وی همچنین حضور "علیرضا بهمنی" به عنوان مدیرعامل جدید منطقه آزاد انزلی و وجود هیئت مدیره ای قوی در این سازمان را از مهمترین وجوه مثبت این منطقه نسبت به سایر مناطق آزاد کشورعنوان کرد و افزود: توسعه اقتصادی و آبادانی گیلان وابسته به توسعه و رشد منطقه آزاد انزلی است و نمایندگان گیلان تمام تلاش خود را به منظور اخذ مجوز کالای همراه مسافر برای این منطقه انجام می دهند چرا که این تسهیل قانونی که هم اکنون در اکثر مناطق به اجراء در می آید می تواند جاذبه ای به ویژگی ها و مزایای صنعت گردشگری و اقتصادی منطقه آزاد انزلی و استان گیلان بیافزاید.



دلخوش وجه همّت نمایندگان و بخصوص نمایندگان مردم گیلان در مجلس را رفع مشکلات قانونی مناطق آزاد اعلام و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در سایر مناطق آزاد جهان دولت موظف به ایجاد زیرساختهای ضروری برای جذب سرمایه گذار است مرکز امور مناطق آزاد باید درخصوص درنظر گرفتن ردیف بودجه ایجاد پروژه های عمرانی و زیر ساختی این مناطق از سوی دولت رایزنی های لازم را انجام دهد موضوعی که در صورت ارائه چنین درخواستی به مجلس با حمایت نمایندگان همراه خواهد بود چراکه تخصیص چنین بودجه های در ایفای وظیفه اصلی مناطق آزاد جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است نقش بسزایی خواهد داشت.



وی تصریح کرد: اگر ایجاد مناطق آزاد را درکشور خود پذیرفته ایم باید زیرساختهای عمرانی و الزامات قانونی برای پویا کردن آنها در مسیر رقابت با مناطق آزاد کشورهای منطقه فراهم در غیراینصورت از چرخه توسعه منطقه و جهان باز خواهیم ماند.