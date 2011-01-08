انتقاد از تفویض نشدن اختیارات مسئولان نمایشگاه کتاب تهران

محمود سالاری که در چند سال اخیر به عنوان مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فعالیت می‌کرد در گفتگو با خبرنگار مهر از مبهم بودن مسئولیتهای دوره بیست و چهارم این نمایشگاه خبر داد و گفت: هنوز مسئولیت کمیته‌های نمایشگاه کتاب تهران تفویض نشده و احکام افراد به آنها ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه "چند جلسه‌ای است که در جلسات شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران حضور نمی‌یابم" درباره دلیل این اقدام خود افزود: وقتی مسئولیت‌ها مشخص نیست تشکیل این جلسات چه معنی دارد.

مدیر سابق کمیته ناشران داخلی ادامه داد: من گفته بودم اگر ما به جلسه‌ای دعوت می‌شویم باید بدانیم دلیل این دعوت چیست؟ اگر مدعوین مسئولیتی دارند فبها وگرنه به چه جهت باید در جلسات شرکت کنند؟ اگر ما به عنوان عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه بیست و چهارم در این جلسات حضور می‌یابیم باید احکاممان را قبلاً دریافت کرده باشیم.

سالاری گفت: اینکه ما حضور پیدا کنیم و مدام هم این حضور ادامه داشته باشد تا کارها پیش برود و آقایان فرد مورد نظر خودشان را پیدا کنند منطقی نیست و من این رویه را نپذیرفتم.

وی ادامه داد: به همین خاطر من در آخرین جلسه‌ای که قریب یکماه پیش برگزار شد به آقای اللهیاری دبیر شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران گفتم اگر احکام صادر ما نشود و ندانیم چه مسئولیتی داریم تا برویم دنبال آن تشکیل این جلسات بی‌معنی است.

مدیر سابق کمیته ناشران داخلی افزود: روی دعوتنامه‌ای که برای ما جهت حضور در جلسات شورای سیاستگذاری نمایشگاه بیست و چهارم ارسال می‌شد نوشته بود مسئول نمایشگاه بیست و سوم و اگر روی آن هم می‌نوشتند مسئول نمایشگاه بیست و چهارم باز هم ما متوجه می‌شدیم مسئول نمایشگاه قبلی نیستیم و این قابل پذیرش بود حتی اگر احکاممان صادر نمی‌شد.

سالاری در پایان این گفتگو همچنین از تعیین دوم دیماه به عنوان زمان آغاز ثبت نام ناشران در نمایشگاه کتاب در آخرین جلسه‌ای که وی در آن حضور داشته (حدود یکماه پیش) خبر داد و حال آنکه روز گذشته بهمن دری معاون فرهنگی وزیر و رئیس شورای سیاستگذاری این نمایشگاه دوم بهمن را به عنوان زمان آغاز ثبت نام اعلام کرده بود.

بیست‌ و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 14 تا 24 اردیبهشت‌ سال 1390 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.