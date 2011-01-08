به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "وادیم آبراموف"، سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان پس از برتری تیمش مقابل قطر در دیدار افتتاحیه جام ملت‌های 2011 آسیا ضمن بیان این مطلب افزود: من برای مردم قطر بسیار متاسفم، چون دیدار افتتاحیه جام ملت‌ها برای آنها یک جشن بزرگ بود.

آبراموف بازیکنانش را تحسین کرد و گفت: آنها در مصاف با قطر عالی بازی کردند اما این حداکثر توان‌شان نیست. من فکر می‌کنم ما از این هم بهتر می‌توانیم بازی کنیم.

وی در ادامه افزود: ما سه امتیاز گرفتیم و خوشحالیم اما نباید برای بازی بعد دست روی دست بگذاریم. امروز از این پیروزی لذت می‌بریم اما فردا به بازی بعدی فکر خواهیم کرد.

شوت به‌یادماندنی "احمداف"، آن را بلافاصله به یکی از بهترین گل‌های تاریخ جام ملت‌های آسیا تبدیل کرد و بدون شک در راس عناوین گزارش‌ها از این بازی قرار خواهد گرفت، اما آبراموف از عملکرد تیمش به عنوان یک مجموعه تمجید کرد: "فکر می‌کنم امروز اودیل احمداف و کل خط میانی خوب بازی کردند اما "استانیسلاو آندرف" هم که بعدا‌ به بازی آمد خوب بود".

ازبکستان در دهه اخیر به عنوان یکی از بهترین‌ تیم‌های آسیا مورد تحسین قرار گرفته و از استعدادهای زیادی برخوردار شده است اما این به معنای این است که برخی از این بازیکنان خوب ناچارند که با نیمکت‌نشینی کنار بیایند.

با این حال آبراموف تاکید کرد که همه اعضای تیم نقش مهمی برای ازبکستان در طول تورنمنت بازی خواهند کرد: "ما بازیکنان خوب زیادی داریم. اما حالا مشکل من این است که ما بازیکنان خوب زیادی روی نیمکت ذخیره‌ها داریم و همه‌شان نمی‌توانند بازی کنند اما آنها حرفه‌ای‌ هستند و باید این را درک کنند که همچنان می‌توانند نقش‌آفرین باشند وقتی که از روی نیمکت برمی‌خیزند".

"برونو متسو" هم معتقد است که تیمش به اندازه کافی خوب نبود و در مصاف با ازبکستان چندین اشتباه داشته است: "تیم ما شروع خیلی بدی داشت. ما می خواستیم که برای هواداران و مردم بازی خوبی به نمایش بگذاریم اما خیلی بد بازی کردیم".

وی در ادامه افزود: من از هواداران معذرت می خواهم اما گاهی اولین بازی یک تورنمنت خیلی دشوار است و فشار زیادی روی بازیکنان وارد می آید. به نظر من بازیکنانم می خواستند که به بهترین نحو بازی کنند، اما فشار زیادی را متحمل شدند و همه چیز را از یاد بردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر خاطر نشان کرد: امروز واقعا روز بدی است. گاهی اوقات بازی افتتاحیه خیلی سخت است. این اولین باری نیست که تیم میزبان اولین بازی را با شکست آغاز می کند. شاگردان من برای امروز خیلی تمرین کرده بودند اما بعضی اوقات برعکس اتفاق می افتد و امروز هم همین اتفاق افتاد. خیلی مهم است که از بازیکنان حمایت کنیم. اگر یک مشکل و یک اشتباه وجود دارد، آن هم تقصیر من است.

قطر حالا باید تمام تمرکز خود را روی بازی روز چهارشنبه مقابل چین بگذارد. مسابقه‌ای که استرس زیادی به متسو وارد می کند.

این مربی فرانسوی و تیمش برای امیدوار ماندن به صعود از گروه باید سه امتیاز بازی با چین را کسب کند: "بازی با چین باید با پیروزی ما به پایان برسد. هیچ سئوالی نیست. هیچ محاسبه‌ای نیست. هیچ چیز. اگر می خواهیم به مرحله بعد راه یابیم فقط باید ببریم.

وی تصریح کرد: ما 5 - 6 روز برای آماده شدن وقت داریم. این بار فشار جوری دیگر روی تیم ماست. به نظر من برد ما دور از ذهن نیست. برای چین احترام زیادی قائلم، تیم بسیار خوبی است اما چیزی که امروز دیدید آن چیزی نیست که ما هستیم.

تیم ملی فوتبال ازبکستان در دیدار افتتاحیه پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌‍های 2011 آسیا با 2 گل از سد قطر گذشت.