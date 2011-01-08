یک فوریت ممنوعیت تولید و فروش سلاح سرد تصویب شد

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برسی نهایی یک فوریت آن در کمیسیون قضایی مجلس، پیش بینی می شود با رای بالایی توسط نمایندگان در جلسه آینده نمایندگان مجلس تصویب نهایی شود.

وی به تشریح تصویب یک فوریت این طرح در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: درصورت تصویب نهایی این طرح، تولید، نگهداری، خرید و فروش انواع سلاح سرد غیرقانونی می شود و با استفاده کنندگان از این سلاح ها برابرقانون برخورد می شود.

نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه اکنون سلاح هایی چون "پنجه بوکس، قمه، چاقوهای ضامن دار" به راحتی دراختیار و استفاده افراد وجود دارد و در برخی مواقع تهدیدی برای امنیت عمومی می شود.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه متاسفانه قانونی برای ضبط و جمع آوری سلاح های سرد در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: متاسفانه اکنون سلا حهای سرد به مراتب خطرناک تر از سلاح های گرم درکشورمان شده است.

وی با تاکید براینکه استفاده از سلاح های سرد باید به صورت عام در کشور ممنوع شود، اظهار داشت: متاسفانه آمار کشته ها و مجروحان دراین بخش نشان می دهد بین ضارب و مضروب و قاتل و مقتول در بیشتراوقات تصادفی بوده و به خاطراستفاده ازاین اشیاء حوادث ناگواری رقم خورده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس آمارها درسال 87 حدود 440 نفردر تهران بر اثر درگیری های ناشی از سلاح های سرد کشته شدند که حتی قاتلشان را هم نمی شناختند.