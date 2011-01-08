توسعه مسافربری دریایی نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گردشگری در هر نقطه‌ ای که تجارت و کشتیرانی فعال باشد از رونق بالایی برخوردار است، افزود: خوشبختانه بندرانزلی از این ویژگی به خوبی بهره ‌مند است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به مزیتهای ممتاز گردشگری بندرانزلی همچون وجود دریای خزر، ساحل زیبا و تالاب بین ‌المللی باید برای فعال ‌سازی خط مسافری دریایی در این شهر بندری گامهای اساسی برداشت.

نماینده مردم انزلی در مجلس متذکر شد: تبیین استراتژی ویژه برای جذب سرمایه‌ گذاران بخش گردشگری بویژه گردشگری دریایی و حمایت از بخش خصوصی در این حوزه تاثیر مهمی در تسریع فعال‌ سازی این بخش دارد.

وی در ادامه فعال کردن کشتی مسافری "میرزا کوچک" را فرصت خوبی برای راه‌ اندازی خط دریایی مسافری با کشورهای حاشیه خزر و پوشش استانهای شمالی عنوان کرد.

خسته بند به اهمیت و نقش منطقه آزاد انزلی در توسعه گیلان اشاره کرد و گفت: این منطقه دارای ظرفیتهای بی نظیری است که در صورت بهره برداری بهینه از این فرصتها می توان به پویایی اقتصاد در استان امیدوار بود.

وی با تاکید بر ضرورت حذف موانع سرمایه گذاری در این منطقه، یادآورشد: حذف موانع سرمایه گذاری و روانسازی جریان سرمایه گذاری داخلی، خارجی و بومی در منطقه آزاد انزلی دارای اهمیت بالایی است.