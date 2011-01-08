ایجاد دو منطقه ویژه اقتصادی چهره کردستان را دگرگون می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شب گذشته و در چهارمین نشست با مسئولان و روسای مجامع امور صنفی شهرستان های مریوان، سروآباد و کامیاران اظهار داشت: تصویب دو منطقه ویژه اقتصادی در استان کردستان باعث توسعه و پیشرفت همه جانبه این استان می شود.

وی عنوان کرد: به دنبال اجرایی کردن مصوبات استانی سفر دولت به کردستان، مصوبه تبدیل مریوان به منطقه ویژه اقتصادی با تصویب مجلس و ابلاغ دولت اجرایی شده است و لازم است که اقدامات اجرایی در راستای استفاده از این فرصت ارزشمند در کردستان آغاز شود.

استاندار کردستان گفت: همزمان با این مهم نیز تبدیل شهرستان بانه به منطقه ویژه اقتصادی نیز در مجلس تصویب شد و امیدواریم که با پیگیری های صورت گرفته در آینده ای نزدیک این مهم نیز توسط دولت برای اجرا ابلاغ شود که بدون شک این اتفاق ارزشمند می تواند در راستای توسعه و پیشرفت هر چه بهتر استان کردستان موثر باشد.

شهبازی خواستار افزایش سرمایه گذاری توسط افراد بومی در این دو شهرستان شد و خاطرنشان کرد: دولت تسهیلات ویژه ای را برای سرمایه گذاری در شهرستان های بانه و مریوان ایجاد خواهد کرد و اولویت ما در این راستا استفاده از حضور افراد سرمایه گذار بومی خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به وجود مرز رسمی باشماق در مریوان و بازارچه سیرانبند در شهرستان بانه، بیان داشت: با توجه به وجود این دو معبر مرزی می توان با کمترین هزینه و سرمایه گذاری بخش زیادی از بازار کشور عراق به ویژه شمال این کشور را در اختیار گرفت که امیدواریم با توجه به برنامه ریزی های مناسب دولت و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در آینده ای نزدیک شاهد این مهم باشیم.

نشست های استاندار کردستان با مسئولان مجامع امور صنفی این استان به صورت مرتب و بعد از ظهرهای جمعه برگزار می شود و جلسه با مسئولان مجامع امور صنفی شهرستان های مریوان، سروآباد و کامیاران چهارمین نشست وی بود.