نفرات برتر مسابقات قرآن اداره کل اوقاف زنجان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این مسابقات که 130 نفر در دو رده سنی زیر 16 سال (شکوفه ها) و بالای 16 سال (بزرگسالان) شامگاه جمعه در دارالقرآن کریم زنجان برگزار شد نفرات برتر رشته های قرائت، ترتیل و حفظ در مرحله استانی اعلام شد.

در گروه برادران بزرگسال در رشته قرائت محمود رنگرز اول، سعید محمدی دوم، کاظم نصیری زارع سوم و در رشته ترتیل یوسف قنبری اول ، کریم پرویزی دوم و مهدی نظری سوم شد.

در رشته حفظ کل حسن سلیمانی اول، نوراله صفیلو دوم، ذبیح اله شاه مرادی سوم و در رشته حفظ 20جزء مسعود رضایی ، حسین ابیضی مقدم ، امیر حسین احمدی به ترتیب اول تا سوم و در رشته حفظ 10جزء ناصر جعفری، امیر محمدی و محمد رمضانی نفرات اول تا سوم شدند.

در گروه شکوفه ها در رشته قرائت میلاد کثیرلو نفر اول، مهدی ابراهیمی نفر دوم و مهدی مصطفوی نفر سوم اعلام شد؛ همچنین در رشته ترتیل متین صفری، مهدی کریمی و محسن حیدری به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

در رشته حفظ 20 جزء مصطفی محمدی ،امیر حسین عباسی، اصغر قهرمانی نفرات اول تا سوم، در حفظ 10 جزء محمد کریمی، محمد رضا عباسی و محمدحسن علمی فرد نفرات اول تا سوم و در حفظ پنج جزء محمدحسین میرسیاهی نفر اول، مجتبی محمدپور نفردوم و محمد امین نجفی نفرسوم معرفی شدند.

این مسابقات با حضور داوران کشوری و ملی آقایان حاج شریف، بحرالعلوم ، ملک شاهی و فربین برگزار شد.