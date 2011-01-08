سومین جشنواره هنر آسمانی در قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات سومین جشنواره هنر آسمانی ویژه طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور اظهار داشت: این جشنواره پنجم اسفندماه جاری با حضور فضلا و طلاب هنرمند و با سخنرانی اندیشمندان ادبی و فرهنگی و مسئولان کشوری در قم برگزار و از برترین های ادبی و هنری طلاب هنرمند تجلیل می شود.



رمضانعلی بذرافشان با بیان اینکه تاکنون فراخوان این جشنواره اعلام شده و طلاب تا پنجم بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند، اظهار داشت: این جشنواره با هدف حمایت، شناسایی و معرفی طلاب هنرمند و ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی خلاقیت های هنری متعهد برگزار می شود.



وی ادامه داد: طلاب و فضلای هنرمند می توانند در بخش‌های ادبیات (شعر، داستان، نثر ادبی، وبلاگ و طنز)، هنرهای نمایشی (فیلم، فیلم نامه و نمایشنامه)، هنرهای تجسمی (طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، تصویرسازی و کاریکاتور) و پژوهش (هنر و دین ، رسانه و دین، مباحث نظری و نقد هنری) در این جشنواره شرکت کنند.



مدیر کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات سومین جشنواره هنر آسمانی در خصوص داوری آثار گفت: با توجه به استقبال بیش از هزار طلبه هنرمند در جشنواره گذشته با ارائه دو هزار اثر هنری، داوری آثار دریافتی در کمیته های تخصصی مختلف در دو مرحله انجام می شود، در این بخش از داوران حوزوی و غیر حوزوی در سطح کشوری و بین المللی بهره خواهیم برد.



وی یادآور شد: طلاب و فضلای هنرمند می توانند آثار خود را تا پنجم بهمن ماه جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در قم بلوارجمهوری اسلامی، میدان سپاه، خیابان مالک اشتر، پلاک 19 ارسال کنند.



بذرافشان تصریح کرد: سومین جشنواره هنر آسمانی با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما و مرکز هماهنگی و توسعه فعالیت های قرانی کشور اسفندماه سال جاری در قم برگزار می شود.