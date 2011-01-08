ساخت و ساز غیرمجاز در شهر مریوان کنترل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اقبال ادوایی شب گذشته در جریان دیدار مسئولان مجامع امور صنفی شهرستانهای مریوان، سروآباد و کامیاران با استاندار کردستان، اظهار داشت: به دلیل عدم کنترل و نظارت بر روند ساخت و سازهای غیرمجاز در مریوان چهره این شهر تغییر پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه افراد سودجو با تفکیک زمینهای کشاورزی در اطراف شهر مریوان و فروش آنها به اقشار مختلف مردم باعث شده اند تا پدیده حاشیه نشینی و افزایش بافت های غیراستاندارد در این شهر وارد روند رو به رشد شده و ادامه این وضعیت مشکلات زیادی را برای مردم به دنبال خواهد داشت.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک و اتومبیل شهرستان مریوان گفت: تاسیس تعاونی های مختلف در شهر مریوان توسط بخش های خصوصی و ادارات دولتی و خرید و فروش زمین های کشاورزی و منابع طبیعی و تبدیل آن به زمین شهری برای ساخت و ساز طی دو سال اخیر وارد روند رو به رشدی شده است و می طلبد که با دخالت و پیگیری مسئولان استان در این حوزه اقدامات مناسبی انجام شود.

در ادامه این نشست مسئولان مجامع امور صنفی شهرستان های سروآباد و کامیاران نیز با ارائه گزارش های مختلف، به بیان بخشی از انتظارات و مشکلات واحدهای صنفی شهرستان خود پرداختند.

عدم همکاری و تعامل شهرداری ها با واحدهای صنفی و اخذ عوارض چند برابری از آنها، وجود صنوف مزاحم و آلاینده و لزوم ساخت شهرک های خارج از محدوده شهرها برای آن، نبود کشتارگاه مناسب و بهداشتی در شهرستان سروآباد و لزوم همکاری اداره کل امور مالیاتی از جمله دیگر مشکلات مطرح شده در این نشست به شمار می رفت.

نشست های استاندار کردستان با مسئولان مجامع امور صنفی این استان به صورت مرتب و بعد از ظهرهای جمعه برگزار می شود و جلسه با مسئولان مجامع امور صنفی شهرستان های مریوان، سروآباد و کامیاران چهارمین نشست وی بود.