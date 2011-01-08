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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۶

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14 شکارچی متخلف در مازندران دستگیرشدند

14 شکارچی متخلف در مازندران دستگیرشدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستانهای آمل و محمودآباد، از شناسایی و دستگیری 14شکارچی متخلف در مناطق شکار ممنوعه این شهرستانها در 72 ساعت گذشته خبر داد.

بهمن صادق نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این شکارچیان 14 قبضه انواع سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

وی افزود: شکارچیان متخلف در شکارگاه های ممنوعه و مناطق حفاظت شده شهرستانهای آمل و محمودآباد مشغول شکار بودند که توسط  ماموران اداره حفاظت محیط زیست آمل شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل و محمودآباد تصریح کرد: از شکارچیان متخلف تعدادی مرغابی، توکا و لاشه های چند حیوان دیگر پس از شکار، کشف و ضبط شد.

صادق نژاد، از ذکر دقیق تعداد پرندگان و حیوانات شکار شده آمار نداد.

وی خاطرنشان کرد: متخلفان با تشکیل پرونده های تنظیمی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 1226936

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