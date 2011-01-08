14 شکارچی متخلف در مازندران دستگیرشدند

بهمن صادق نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این شکارچیان 14 قبضه انواع سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

وی افزود: شکارچیان متخلف در شکارگاه های ممنوعه و مناطق حفاظت شده شهرستانهای آمل و محمودآباد مشغول شکار بودند که توسط ماموران اداره حفاظت محیط زیست آمل شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل و محمودآباد تصریح کرد: از شکارچیان متخلف تعدادی مرغابی، توکا و لاشه های چند حیوان دیگر پس از شکار، کشف و ضبط شد.

صادق نژاد، از ذکر دقیق تعداد پرندگان و حیوانات شکار شده آمار نداد.

وی خاطرنشان کرد: متخلفان با تشکیل پرونده های تنظیمی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.