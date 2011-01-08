به گزارش خبرگزاری مهر، انقلاب موبایل که از زمان ورود "آی- فن" در سال 2007 آغاز شد امروزه تمامی بخشها از تولید تلفنهای همراه هوشمند تا سیستم عاملهای صفحه لمسی و دریایی از برنامه های جانبی و نرم افزارهای مفید را در بر گرفته است.

تلفنهای همراه هوشمند توانسته اند یک تغییر ریشه ای در شکل ارتباطات همراه ایجاد کنند که این تغییر تمام ساختارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.

برای درک بهتر این تحول بنیادی و جهانی کافی است که کمی به دنیای موبایل در دو سه سال قبل نگاه کنیم. امروز طیف وسیعی از گوشی های موبایل عرضه شده اند: از تلفنهای همراه ارزان تا تلفنهای همراه هوشمند گران با عملکردهای مختلف.

شکل دستگاهها نیز نسبت به دو سه سال گذشته تغییراتی اساسی کرده اند. سیستمهای عاملهای صفحه لمسی امروز به تولیدکنندگان این اجازه را داده اند که رو به تولید تلفنهای همراه هوشمند صفحه لمسی تمایل پیدا کنند.

این سیستم عاملهای مدرن و پیشرفته موفق شده اند تجربه ای جدید از ارتباطات همراه برای کاربران به ارمغان آورند و تعامل کاربر با شبکه و محتویات چندرسانه ای را بهبود بخشند.

اما تنوع روزافزون تلفنهای همراه هوشمندی که ظاهری تقریبا مشابه دارند انتخاب برای کاربران دشوار شده است. به طوریکه اغلب این سئوال پرسیده می شود که کدام گوشی هوشمند بهتر است؟

در اینجا برای پیدا کردن پاسخی مناسب به این سئوال بسیار رایج، تلفنهای همراه هوشمند برپایه نوع سیستم عاملی که استفاده می کنند مورد بررسی قرار می گیرند.

آندروئید

نقاط قوت: تداخل ساده و واقعی، جستجوی ماهواره ای رایگان، دسترسی راحت و سریع به جی- میل

نقاط ضعف: تلفنهای همراه هوشمند مجهز به این سیستم عامل نمی توانند با نسخه های جدیدتر به روز شوند.

اگر سیستم عامل "آی- فن" شایسته عنوان ایجاد تداخل آسان با لمس است آندروئید را باید به عنوان سیستم عاملی که تلفنهای همراه هوشمند را دستخوش تحول کرد به رسمیت شناخت.

این سیستم عامل گوگل به دلیل انعطاف پذیری و کم مصرف بودن مورد توجه تولیدکنندگان مطرح تلفنهای همراه در دنیا قرار گرفته است.

امروز آندروئید بی شک سیستمی با بیشترین قابلیت رشد است. درحال حاضر، بسیاری از محصولات سامسونگ، Htc، سونی اریکسون، موتورولا و "ال. جی" برپایه این سیستم عامل قرار دارند.

آندروئید پس از بعضی از ناپایداری های اولیه، به سرعت به سطح ثبات و سهولت در استفاده شخصی رسید. بدون در نظر گرفتن اینکه فروشگاه مجازی این سیستم عامل یکی از بزرگترین ارائه دهندگان برنامه های نرم افزاری جانبی است، تمام تلفنهای همراه هوشمندی که برپایه این سیستم عامل هستند می توانند نقشه ها و نرم افزار موقعیت یابی ماهواره ای گوگل را به صورت رایگان بارگذاری کنند.

تلفن همراه موتورولا برپایه سیستم عامل آندروئید گوگل

سیستم عامل "آی- فن"

نقاط قوت: تداخل آسان لمس، سازگارپذیری بالا و امکان تصحیح عملکرد

نقاط ضعف: سازگارپذیری تنها با محصولات اپل و بنابراین توسعه محدود

زمانی که نمایشگرهای صفحه لمسی به عنوان تنها بهانه موجود برای شگفت زده کردن دوستان شناخته می شد، اپل دانست که باید در سیستم عامل موبایل جدید خود از این فناوری به عنوان برگ برنده استفاده کند. به این ترتیب، این فناوری را مجهز به یک "تداخل جامد کنترل" کرد و به کاربر اجازه داد که با دو انگشت زوم نمایشگر را تغییر دهد.

اینگونه سیستم عاملی شکل گرفت که پیش از آن هرگز معادل آن دیده نشده بود. تنها در زمانهای اخیر است که شکاف سیستم عاملهای دیگر این سکوی اپل را وارد بازار رقابت کرده است.

این سیستم عامل برای شرکت استیو جابز نقاط ضعف و قوت بسیاری داشته است. به طوریکه از یک سو، اینکه سیستم عامل "آی- فن" تنها از یک تلفن همراه حمایت می کند (مدلهای مختلف این تلفن همراه همگی به عنوان یک خانواده واحد شناخته می شوند) سازگارپذیری و امکان تصحیح عملکردها را آسان می کند اما از سویی دیگر، سرنوشت این سیستم عامل اپل تنها با تلفنهای همراه این شرکت گره می خورد و بنابراین محکوم به یک توسعه محدود می شود.

سیستم آی- فن

سیمبیان سری 60 (ویرایش 5)

نقاط قوت: ثابت و بدون شگفتی، لزوما تنها نباید برپایه صفحه لمسی باشد، موقعیت یاب ماهواره ای رایگان

نقاط ضعف: فناوری لمس آن در سطح رقابت با سایر محصولات نیست، برنامه جانبی کمی بر روی فروشگاه نوکیا آنلاین (Ovi Store) وجود دارند.

سیمبیان (همراه با ویندوز موبایل) سیستم عاملی است که بیشترین رنج و آسیب را از انقلاب فناوری صفحه لمسی دید. گذر از سیمبیان سری 60 ثابت و بسیار گسترده تا سیمبیان سری 60 ویرایش 5 متقاعد کننده نبود. به همین علت نوکیا تا زمان عرضه نسخه آینده این سیستم عامل (سیمبیان سری 3) باید کاهش رقم خود در بازار تلفنهای همراه هوشمند را تحمل کند.

ارتباط قوی میان این سیستم عامل و تولیدکننده فنلاندی موجب شد که یک تاخیر ملموس در تولید تلفنهای همراه هوشمند این شرکت ایجاد شود. بدون در نظر گرفتن اینکه نوکیا با راه اندازی Ovi Store برای عرضه برنامه های جانبی نتوانست در این بخش نیز در رقابت با App Store اپل و فروشگاه آنلاین Android Market توفیق چندانی به دست آورد.

سیستم عامل بلک بری

نقاط قوت: پست الکترونیک بدون رقیب، فروشگاه مجازی ویژه دنیای تجارت، تداخل آسان با سرویسهای ارسال پیام

نقاط ضعف: مرورگر و چند رسانه ای ناکامل، تداخل لمسی قابل بهبود

سیستم عامل شرکت RIM خوب است و همیشه به تلفن همراه هوشمندی که کابران بسیار وفاداری دارد جان بخشیده است. این شرکت کانادایی همیشه به دنبال مشتریانی بوده است که از این تلفن همراه هوشمند استفاده کاری می کنند و بنابراین امکانات آن را به گونه ای سازماندهی کرده است که حتی کاربرانی که توانایی و یا فرصت کافی برای استفاده از عملکردهای پیچیده و پیشرفته فناورانه را ندارند نیز بتوانند با سهولت از خانواده بلک بری استفاده کنند.

در این راستا، در عرصه چندرسانه ای نیز، سیستم عامل بلک بری محدودیتهای بسیاری دارد. Research in Motion در آستانه عرضه نسخه جدیدی از سیستم عامل بلک بری با عنوان OS 6.0 قرار دارد که با نمایشگرهای حساس به لمس سازگار است. به این ترتیب اولین مدلهای بلک بری بدون صفحه کلید در راهند.

سیستم عامل بلک بری

ویندوز فن 7

نقاط قوت: تداخل لمس مدرن و کاربردی، امکان ساماندهی بسیار خوب تماسها، برخورداری از استانداردهای ویژه برای تلفنهای همراه

نقاط ضعف: مرورگر قابل بهبود، فروشگاه مجازی با برنامه های جانبی کم

زمانی دستگاههای ویندوز موبایل به عنوان تلفنهای همراه بسیار عالی شناخته می شدند. مقام اولی که در گذر سالها رنگ و بوی خود را از دست داد و به این ترتیب، مایکروسافت نیز به یکی از شرکتهایی تبدیل شد که از تکامل لمس رنج برد. بنابراین ویندوز فن 7 جدید باید تمام نیازهای بازار لمس را تامین کند تا بتواند بار دیگر موقعیت خود را بازیابند.

به نظر می رسد شرکت ردموند تلاش خود را در این عرضه آغاز کرده است به طوری که ائتلافهای استراتژیکی را با تولیدکنندگان تلفنهای همراه هوشمند منعقد کرده است اما باید بر روی جنبه توسعه برنامه های جانبی تمرکز بیشتری کند. در حقیقت امروز، برنامه های جانبی همانند یک اسب تراوای مهم هستند که می توانند یک سیستم عامل را در قلب کاربرانش عزیز کنند. در این راستا، ادغام سیستم عامل ویندوز فن 7 با "ایکس باکس لایو" علاقه مندان بازیهای ویدیویی را به سوی تلفنهای همراه هوشمند برپایه ویندوز فن 7 جلب کند.