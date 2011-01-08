راه اندازی شبکه نشر دانشگاه/ عضویت چهار دانشگاه در طرح شعف

محمد مهدی تهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مرکز نشر دانشگاهی با توجه به رسالت خود در زمینه تامین منابع اطلاعاتی علمی مورد نیاز جامعه علمی کشور، با همکاری دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور و حمایت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شبکه عرضه فراگیر کتابهای دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی کشور (طرح شعف) را راه اندازی کرد.

وی با اشاره به امکانات این شبکه، اظهار داشت: از جمله امکانات این شبکه می توان به فروش و عرضه کتاب اینترنتی از طریق شبکه پخش کتاب مرکز نشر دانشگاهی اشاره کرد. علاوه بر این در این شبکه خدمات ویژه تهیه کتابهای علمی داخلی و خارجی برای اعضای هیئت علمی دانشگاههای عضو شبکه فراهم شده است.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی با تاکید بر اینکه در فاز اول اجرای این طرح دانشگاه های الزهرا، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس به عضویت این شبکه درآمدند، خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 3 هزار عنوان کتاب علمی و پژوهشی برای ارائه توسط شعف آماده شده است.

وی اصلاح و کارآمدسازی نظام عرضه کتابهای علمی به ویژه دانشگاهی در راستای سهولت دسترسی جامعه علمی کشور به آن، بهره گیری کامل از فناوری اطلاعات به عنوان یکی از اجزای مدیریت دانش جهانی و ارتقای حجم محتوای فارسی علمی در محیط وب را از اهداف اجرای این طرح ذکر کرد و ادامه داد: معرفی کتب و محصولات انتشارات دانشگاهها از طریق سایت مرکز، فروش کتب از طریق بزرگترین سایت کتب دانشگاهی و حضور کتب دانشگاههای طرح شعف در نمایشگاههایی که مرکز نشر شرکت دارد از جمله امکانات این شبکه است.