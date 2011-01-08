افزایش خود سرانه قیمتها در آذربایجان غربی پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه جمعه در جلسه دورهای ستاد هدفمند کردن یارانههای آذربایجان غربی افزود: فرمانداران باید با رصد تمام مسائل از بروز هرگونه مشکل و افزایش خودسرانه قیمتها جلوگیری کرده و بر روند عرضه، تقاضا و مدیریت بازار نظارت کافی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مدیریت صحیح مصرف حاملهای انرژی در استان محسوس است، ضمن تقدیر از دستگاههای که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نقش موثرتری دارند، بیان داشت: دستگاهها و مسئولان، برای مدیریت و اجرای دقیق طرح نباید منتظر جلسات رسمی بوده و باید هنگام مواجهه موارد و مشکلاتی موجود در راستای اجرای این طرح مراتب را به ستاد اجرای این طرح اطلاع دهند.
استاندار آذربایجان غربی از دستگاههای اجرایی خواست که برای فرهنگ سازی درست مصرف که از اهداف اصلی قانون هدفمند کردن یارانههاست توجه ویژه داشته باشند.
پاسخگویی به 1300 سوال مردمی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها
سرپرست سازمان امور اقتصادی و دارایی با اشاره به استقبال کم نظیر مردم از مراحل اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و همراهی آنها با دستگاههای متولی گفت: تا تاریخ هشتم دیماه امسال بالغ بر 678 هزار خانوار استان ضمن ارائه اطلاعات اقتصادی و تکمیل فرمهای مربوطه و با ثبت شماره حساب متمرکز، مشمول دریافت این یارانهها در استان هستند.
حسین دبیری با اشاره به اینکه امیدواریم طی چند روز باقی مانده به اتمام مهلت ثبتنام، تعداد بیشتری از هم مردم موفق به تکمیل مراحل ثبتنام شوند، اظهار داشت: در این راستا تاکنون به هزار و 300 سوال مردم در خصوص اجرای طرح هدفمند کردن یارانه و نحوهتکمیل مراحل ثبت نامه در استان توسط ستاد هدفمند کردن یارانه ها پاسخگویی شده است.
دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه های آذربایجان غربی بیان داشت: براساس آخرین آمار دبیرخانه و طبق آخرین گزارش دریافتی از سازمان هدفمندسازی یارانهها تا تاریخ هشتم دیماه 89 در آذربایجان غربی از تعداد 801 هزار و 233 نفر خانوار تعداد 677 هزار و 602 نفر خانوار ثبتنام کرده و تعداد ثبتنام شدگان بعد از اصلاحات از 82 درصد به 84.5 درصد افزایش یافته است.
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