در گفتگو با مهر عنوان شد: نتایج کاربرد سلولهای بنیادی در درمان سیروز/ موفقیت در درمان کوتاه مدت

دکتر حمید گورابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه های مشترک با مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه تهران در زمینه سلول درمانی برای بیماری سیروز کبدی افزود: به منظور کاربردی کردن سلولهای بنیادی در درمان بیماری حاد کبد مانند سیروز با مراکز فعال در این حوزه تحقیقات مشترکی را آغاز کردیم که مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه تهران از جمله این مراکز است.

وی با اشاره به تحقیقاتی مشترک میان پژوهشگاه و مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه تهران گفت: تحقیقاتی در این زمینه اجرایی شد ولی نتایج این تحقیقات مثبت نبوده است که دلایل این عدم موفقیت را می توان در نا مناسب بودن سلولهای بنیادی به کار برده شده در این درمان بیماری سیروز کبدی جستجو کرد از این رو لازم است تا استراتژیهای درمانی خود را در این حوزه تغییر دهیم.



رئیس پژوهشگاه رویان، سلولهای بنیادی مغز استخوان، جنینی، القایی و خون بند ناف را از کاندیدهای مطرح در درمان بیماریهای حاد کبدی دانست و توضیح داد: در تحقیقات انجام شده تاکنون از سلولهای بنیادی جنینی، القایی و خون بند ناف استفاده نشده است. در تحقیقات انجام شده سلولهای بنیادی مغز استخوان بر اساس خصوصیات آنها جدا سازی شد و اثرات هر کدام از سلولها به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.



گورابی در عین حال یادآور شد: هر چند که در این تحقیقات موفق به ارائه درمانهای طولانی مدت برای مبتلایان به سیروز کبدی نشدیم ولی نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از سلولهای بنیادی فرصتهای کوتاه مدتی را برای بیماران ایجاد می کند تا آنها بتوانند برای پیوند مناسب آماده شوند.



وی با تاکید بر اینکه سیروز کبدی از بیماریهای حاد کبد است که در صورت مداوا نشدن منجر به مرگ بیمار می شود به مهر گفت: در این راستا تحقیقاتی در سایر کشورها صورت گرفته است که در گزارشهای آنها نیز نتایجی مشابه نتایج تحقیقات محققان کشور درج شده است. به این معنا که آنها هم نتوانستند به درمان قطعی بیماریهای حاد کبدی مانند سیروز با سلولهای بنیادی مشخصی دست یابند.



رئیس پژوهشگاه رویان با تاکید بر اینکه این روش درمانی برای درمان سیروز کبدی توصیه نمی شود، اضافه کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به زمان بیشتری داریم.