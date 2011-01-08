دماوند بیشترین معضلات در میان شهرستانهای کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نورمحمد فردی ظهر شنبه در همایش دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دماوند که حضور نماینده مرم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، بخشدار مرکزی دماوند و دیگر مسئولان محلی را نیز در پی داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: برغم نزدیکی دماوند به پایتخت مشکلات این شهرستان از تمامی نقاط کشور بیشتر است.

این مسئول با بیان اینکه عدم حل معضلات استانی یک شهرستان ریشه در کاستیهای همان منطقه دارد، عنوان کرد: تجربه مهمی که از 25 سال خدمت به نظام جمهوری اسلامی و بدنه وزارت کشور نصیب من شده این است که عدم رفع موانع در مسیر حل معضلات استانی یک شهرستان ریشه در کاستیهای همان شهرستان دارد.

وی سئوال را حق مردم و پاسخگویی را وظیفه مسئولان دانست و افزود: اعتقاد شخصی من که از آموزه های امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب نشعت می گیرد حق سوال از سوی مردم و وظیفه پاسخگویی از جانب مسئولان است.

فردی ادامه داد: رفتار مسئولان ادارات مختلف شهرستان دماوند در نحوه برخورد با مردم، چگونگی پیگیری موضوعات و حضور در همایشهای مهم دهگردشی در پایان هر سال مورد بررسی قرار گرفته و در ارزیابیهای سالیانه لحاظ خواهد شد.

دماوند، ییلاقی که منطقه نمونه گردشگری نیست!

فرماندار شهرستان دماوند با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه اجرای امور خدمات رسانی گفت: متاسفانه وجود تعارفات بی مورد و یا به گویشی عامیانه رودروایستی در بین مسئولان دستگاه های مختلف دماوند بیش از سایر نقاط کشور دیده می شود که تداوم وضعیت موجود از اعمال نظارت کافی بر امور اجرای سطح شهرستان خواهد کاست.

این مسئول پیرامون کاستیهای شهرستان دماوند اظهار داشت: همین نظارتهای ضعیف سبب شده تا برغم تبدیل دماوند به محل ییلاقی پایتخت نشینان در چهار دهه اخیر همچنان بدلیل کمبود زیرساختهای صنعت پردرآمدی همچون توریسم به منطقه نمونه گردشگری تبدیل نشود.

دماوند در ردیف معدود شهرستانهای فاقد ترمینال

وی دماوند را در ردیف معدود شهرستانهای فاقد پایانه مسافربری خواند و افزود: دماوند در زیر پلک پایتخت از معدود شهرستاهای فاقد پایانه مسافربری در کشور شمرده می شود درحالیکه این مناطق از 77 سال پیش دارای شهرداری و 64 سال پیش صاحب فرمانداری مستقل می باشد.

نورمحمد فردی بیان داشت: کمبود یک پایانه مسافربری مجهز به امکانات مناسب در شهرستان دماوند موجبات رنج مردم و حضور آنها در حاشیه جاده ای خطرناک در زمستان سرد و تابستان گرم را فراهم آورده است.

طرح هادی یکی از سه معضل بزرگ دماوند

این مسئول با اشاره به معضلات ناشی از طرحهای هادی روستایی خاطرنشان کرد: یکی سه معضل بزرگ مناطق روستایی شهرستان دماوند طرحهای هادی روستایی است.

وی بیان داشت: اگر طرحهای هادی روستای دماوند بر اساس واقعیت موجود و استفاده از نظرات کارشناسی مسئولان محلی طراحی می شد امروزه مردم از معضلات کمتری در این خصوص رنج می بردند.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.