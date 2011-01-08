آتش سوزی برای دومین سال پیاپی در تالاب گندمان

به گزارش خبرنگار مهر، حضور به موقع نیروهای محیط بان و مدیر کل اداره محیط زیست، آتش نشانی باعث مهار شدن آتش در ساعات پایانی شب گذشته شده است.

هومان خاکپور فعال محیط زیست در چهارمحال و بختیاری به خبرنگار مهر گفت: شامگاه دیروز آتش به جان تالاب بین المللی گندمان افتاده که با حضور به موقع نیروهای محیط زیست اطفا شد.



گفته می شود شکارچیان پرنده چند روز گذشته با حضور در تالاب گندمان زمینه بروز آتش سوزی را فراهم کرده اند با این حال این دومین سال پیاپی است که تالاب گندمان به دلیل خشکی و بی آبی دچار آتش سوزی وسیع شده و گونه های زیستی فراوانی را از دست داده است.



این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه در آتش سوزی سال گذشته به دلیل اهمال در اقدام سریع نیروهای محیط زیست بیش از یک ماه در آتش سوخت ولی آتش سوزی شب گذشته در ساعات اولیه مهار شد که حضور مدیرکل جدید محیط زیست استان در ساماندهی نیروهای امداد و جلوگیری از گسترش آتش غیر قابل انکار است.



خشکسالی شدید و عدم رعایت حق ابه طبیعی تالاب، حفر چاههای غیر مجاز و مجاز و برداشت های مازاد بر پروانه، تغییر مسیر و بستر رودخانه آقبلاق و جلوگیری از بروز آب چشمه ها به تالاب شرایط نابسامان و غیر مترقبه ای را بر تالاب گندمان حاکم کرده است.