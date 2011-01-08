واژگونی 33 درصد خودروها در تصادفات روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: توجه نکردن به جلو با 39 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 23 درصد و انحراف به چپ با 16درصد مهمترین علل بروز تصادفات روز گذشته بوده است.

وی ادامه داد: 33 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی خودروها و 13 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به مهمترین تصادفات روز گذشته تصریح کرد: ساعت 8:40 در محور بروجرد - خرم آباد در استان لرستان یک دستگاه کامیون بنز به علت رعایت نکردن حق تقدم عبور با یک دستگاه 405 برخورد کرده که در این حادثه چهار سرنشین خودرو کشته شدند.

وی گفت: همچنین در ساعت 14:30 در محور فرعی کازرون در استان فارس یک دستگاه سواری 405 به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در اثر تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده و پنج مجروح برجای گذاشت.



