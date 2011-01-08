محمدسعید جبل‌عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر در اعلام نظر درباره دو یا سه ساله شدن طول دوره لیسانس در برخی رشته‌ها گفت: کاهش طول دوره لیسانس امکان‌پذیر است ولی از رشته‌ای به رشته دیگر فرق می‌کند. نمی‌توان در زمینه کاهش طول دوره لیسانس یک نسخه کلی برای کل آموزش عالی پیچید و باید رشته‌ای برخورد کرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا تا کنون کاهش زمان دوره لیسانس در دستور کار دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است گفت: تا کنون این موضوع در دستور کار دانشگاه علم و صنعت ایران نبوده بلکه بیشتر به بهینه‌سازی دوره لیسانس توجه شده است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در توضیح بیشتر نسبت به آنچه که تحت عنوان بهینه‌سازی دوره‌های لیسانس در این دانشگاه نامید به مهر گفت: بهینه‌سازی دوره لیسانس را به بهینه‌سازی محتوا می‌دانیم. فکر می‌کنیم اگر محتوای درسی غنی‌تر شود و در صورتی که سرفصل‌های درسی مطابق با شرایط روز تغییر کند دوره‌های کارشناسی نیز کیفی‌تر خواهند شد.