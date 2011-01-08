20 واحد تولیدی متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند

فرشته سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بررسی کیفیت و وضعیت تولیدات و محصولات عرضه شده مشمول استاندارد اجباری در کارخانجات و واحدهای صنفی استان از وظایف استاندارد گلستان است.

وی اظهار داشت: کارشناسان این اداره کل به طور ادواری و منظم نسبت به بررسی کیفیت آن اقدام می کنند که در خلال این بررسی ها در ماههای آبان و آذر، در بین کالاهای ارائه شده در 20 واحد تولیدی و صنفی استان گلستان به کیفیتی پایین تر از حد استاندارد ملی برخورد کردند.



سلطانی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تکرار این موارد و نیز حمایت از حقوق مصرف کننده این 20 واحد تولیدی و صنفی متخلف به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی اظهار داشت: در بین واحدهای صنفی همچنین ممانعت از ورود کارشناس استاندارد به محل عرضه کالاها و نیز عدم توجه به تذکرات و اخطارهای کارشناسان استاندارد برای عرضه نکردن کالاهای فاقد کیفیت، از موارد دیگر تخلف آنان به حساب می آمد.

سلطانی ضمن اعلام شماره پیامک اداره کل از قرار 30001517 و تلفن واحد حقوقی اداره کل به شماره 2340880-0171 از کلیه شهروندان و هم استانیها درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف در تولیدات و کالاهای ارائه شده واحدهای تولیدی و صنفی موارد را به این اداره کل اطلاع داده و استاندارد گلستان را در راستای انجام وظایف خود و حمایت از مصرف کنندگان یاری دهند.



کارشناس مسؤل صنایع برق، مکانیک و ساختمان استاندارد گلستان نیز گفت: به¬استناد بند "ب" مصوبات نودسومین اجلاس شورای عالی استاندارد،"فرآورده مجموعه شیشه دو یا چندجداره" با استاندارد ملی شماره 1-8521 از تاریخ اول مهر ماه سالجاری مشمول اجرای اجباری استاندارد است.

سید علی جعفری افزود: نشانه گذاری این فرآورده با علامت استاندارد اجباری است و تولید، تمرکز، فروش و عرضه این فرآورده، بدون نشان استاندارد ایران، ممنوع است.

وی اظهار داشت: علامت گذاری فرآورده های مشمول استاندارد اجباری، مستلزم دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، بوده و اعطای این پروانه کاربرد علامت استاندارد، منوط به تأمین شرایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با استاندارد مربوط خواهد بود.

جعفری ایوری گفت: درحال حاضر تعداد چهار کارخانه بزرگ و شمار بسیاری صنعتکده در سطح استان مشغول به تولید این فرآورده هستند که در بازدیدهای اولیه، مشخص شده¬است که چهار واحد تولیدی بزرگ، با اندکی پیگیری می توانند شرایط احراز پروانه کاربرد علامت استاندارد را تأمین نمایند و سایر صنعتکده ها نیاز به ارتقاء شرایط عمومی و تخصصی دارند.