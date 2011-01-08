اعلام سهمیه طرح ترافیک رسانه ها در هفته آینده/ 20 هزار نفر ثبت نام کردند

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ثبت نام از متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک تا پایان دی ماه ادامه دارد گفت: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به متقاضیانی که تا پایان این تاریخ در سایت www.tehran.ir ثبت نام نکرده اند آرم طرح ترافیک تعلق نمی گیرد.

وی ادامه داد: سهمیه آرم طرح ترافیک آن دسته از خبرنگارانی که در روزنامه و خبرگزاری در حال فعالیت هستند نیز طی هفته آینده به رسانه هایشان اعلام می شود و از طریق user و password که به رسانه هایشان اعلام می شود اقدام به ثبت نام کنند.

نوروزی با بیان اینکه ظرفیت آرم های خبرنگاری نسبت به سال گذشته تغییری نداشته نکرده تصریح کرد: آندسته از خبرنگارانی که نمی توانستند در قالب سهمیه و نشریه خاصی آرم دریافت کنند و از طریق مراجعه حضوری به روابط عمومی شهرداری یا روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک اقدام به دریافت طرح ترافیک می کردند نیز حتمادر سامانه www.tehran.ir ثبت نام کنند. زیرا شرط دریافت آرم طرح ترافیک ثبت نام در این سامانه است.

ثبت نام دریافت آرم طرح ترافیک از چهارشنبه 8 دی ماه از طریق سامانه www.tehran.ir آغاز شده است. برای دریافت مجوز طرح ترافیک داشتن برگه معاینه فنی عوارض شهرداری و عدم خلافی برای تمام خودروها الزامی است و اطلاعات خودروهایی که مورد معاینی فنی قرار می گیرند از طریق سایت ستاد معاینه فنی و اطلاعات عوارض شهرداری نیز از طریق لینک عوارض قابل کنترل و دسترسی است.

پس از ثبت نام متقاضیان تا پایان بهمن ماه نسبت به پایش اطلاعات و رتبه بندی اقدام می شود و با اعلام واجدین شرایط تا پیش از پایان سال کلیه مراحل اخذ مدارک و صدور مجوزهای جدید طرح ترافیک محقق خواهد شد.