گلایه امام جمعه دماند از نبود زیرساختهای فرهنگی در مسکن مهر

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: با تلاشهای دولت خدمتگذار فاز نخست طرح مسکن مهر دماوند شامل 200 واحد مسکونی در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ایران تحویل متقاضیان خواهد شد.

این مسئول با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساختهای فرهنگی در این طرح عنوان کرد: برغم تاکیداتی که از زمان آغاز به کار طرحهای مسکن مهر دماوند پیرامون احداث زیرساختهای فرهنگی انجام گرفت به نظر می رسد این پروژه ها شکلی اجرایی به خود نگرفته است.

وی به اشاره مزایای تقویت مباحث فرهنگی در طرحهای مسکن مهر خاطرنشان کرد: وجود پروژه های فرهنگی در طرحهای مسکن مهر می تواند از معضلات احتمالی اجتماعی این مناطق تا حد قابل ملاحظه ای بکاهد.

علاءالدینی ادامه داد: وجود یک مسجد در شهری تازه ساخت به تشکیل هیئتهای امنا منجر شده و این اجتماعات که معمولا با حضور افرادی متدین، مردمی و از اقشار مختلف جامعه منعقد می شود راهی برای گسترش پیوستهای فرهنگی در نواحی یاد شده خواهد بود.

امام جمعه دماوند خواستار تعیین منزل عالم در طرحهای مسکن مهر شد و افزود: از دیگر راه کارهای گسترش امور فرهنگی در طرحهای مسکن مهر دماوند می توان تشکیل هرچه سریعتر شورایاران و اعطای خانه عالم جهت اسکان یک روحانی اشاره کرد.

طرح ایجاد مسجدی در واحدهای در حال ساخت مسکن مهر "مهک" دماوند برغم توصیه های انجام شده در خصوص احداث، پیش از اسکان مردم هنوز در همان مرحله طرح باقی مانده درحالیکه فاز نخست این واحدهای مسکونی در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ایران تحویل متقاضیان خواهد شد.

شهر دماوند مرکز شهرستان دماوند است و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1385بالغ بر 36 هزار و 433 نفر است.



آثاری تاریخی نظیر برج "شیخ شبلی" و مسجد جامع و قابلیتهای گردشگری مانند "چشمه اعلاء" و "تیزاب" از دماوند شهری با توانمندیهای بالقوه توریستی ساخته است.