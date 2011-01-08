ضعف در زیرساختهای حمل و نقل عمومی به مهاجرت اهالی دماوند می انجامد

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در دنیای امروز یکی از عوامل پیشرفت و توسعه ملل ایجاد زیرساختهای مناسب جهت سهولت در امر جابجایی مسافران است.

این مسئول با گلایه از ضعف در زیرساختهای حمل و نقل عمومی شهرستان دماوند عنوان کرد: اما متاسفانه شهرستان دماوند از نظر زیرساختهای حمل و نقل عمومی و جابجایی مسافران از ضعفهای عمده ای رنج می برد.

فقدان پایانه مسافربری از جمله کاستیهایی بود که وی بدان اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین کمبودهای کنونی شهرستان دماوند فقدان پایانه مسافربری است که متاسفانه برغم تعیین مکانی جهت احداث این طرح، پیشرفتی فیزیکی پیرامون آن دیده نمی شود.

تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی از دیگر موارد مورد تاکید امام جمعه دماوند بود، علاءالدینی پیرامون این مبحث خاطرنشان کرد: بسیاری از اهالی دماوند به جهت اشتغال در پایتخت و یا دیگر نواحی کارگاهی شمالشرق استان تهران مجبور به انجام مسافرتهای سحرگاهی هستند.

این مسئول ادامه داد: اما فقدان تجهیزات مناسب گرمایشی در خودروهای سرویس دهنده ناوگان حمل و نقل عمومی شهرستان دماوند به دغدغه مسافران سحرگاهی ایام سرد سال تبدیل شده است.

وی خودروهای فرسوده را دیگر معضل موجود در مسیر جابجایی مسافران دانست و افزود: خودروهای فرسوده از دیگر معضلات ناوگان حمل و نقل عمومی دماوند است که لزوم ساماندهی به این وسایل نقلیه امری ضروری قلمداد می شود.

حجت اسلام محمد علاءالدینی با اشاره به طرحهای مسکن مهر دماوند یادآور شد: اجرای طرحهای مسکن مهر و همچنین گسترش روزافزون مراکز دانشگاهی در آینده ای نه چندان دور موجبات گسیل جمعیتی قابل توجه به دماوند را فراهم خواهد آورد اما زیرساختهای کنونی حمل و نقل عمومی حتی پاسخگوی نیاز جمعیت فعلی این شهرستان نیست.

امام جمعه دماوند بیان داشت: سیاستهای دولت در سالهای اخیر کاستن از جمعیت کلانشهرها و انتقال آن به دیگر نواحی کشور است اما ضعف زیرساختهای حمل و نقل عمومی دماوند روند مهاجرت اهالی این شهرستان به پایتخت را افزایش خواهد داد.

این مسئول خواستار مساعدتهای مسئولان کلانشهر تهران جهت رفع این کاستی شد و گفت: شاید در یک نگاه مشکلات یادشده در حیطه شهرستان دماوند قلمداد شود اما باید توجه داشت که حجم عظیمی از دانشجویان ساکن در پایتخت از کمبودهای مذکور رنج می برند بنابراین مساعدتهای مسئولان پایتخت در این زمینه امری ضروری خواهد بود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.