پرسابقه ترین نشریه شمالشرق استان تهران در آستانه تعطیلی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، کمبود جراید محلی در شمالشرق استان تهران یکی از کاستیهای فرهنگی این مناطق محسوب می شود و دشواری اخذ مجوزهای لازم جهت راه اندازی نشریات سبب شده تا چندین درخواست آغاز به کار روزنامه های محلی در پشت سد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران معطل بماند.

اما برغم کاستیهای مذکور، پرسابقه ترین نشریه محلی شمالشرق استان تهران که در شهرستان دماوند منتشر و اخبار نواحی یاد شده را انعکاس می داد به دلیل مشکلات مالی در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.

هفته نامه "ره آورد" نزدیک به 15 سال به طور منظم انتشار اخبار شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و جسته گریخته بخش مرکزی تهران را در دورانی که کمتر روزنامه یا یک خبرگزاری کشوری از رویدادهای این نواحی اطلاعاتی منتشر می ساخت، بر عهده داشت.

اصولا مردم شمالشرق استان تهران واژه روزنامه را با نام ره آورد می شناسند چراکه طی سالیان متمادی ره آورد و ارمغان این نشریه هشت صفحه ای اخبار خوش و ناخوش، آگهی تبریک و ترحیم، رویدادهای تلخ و شیرین و یا انتقادهایی تند و ملایمی بود که تاثیرات بسزایی نیز در بهبود وضعیت اجتماعی این مناطق می گذاشت اما در یکماهه اخیر جای خالی نامی آشنا در گیشه مراکز عرضه نشریات شمالشرق استان تهران خودنمایی می کند صحنه ای دست کم در یک مقطع زمانی کوتاه چشم اهالی به مشاهده آن عادت نخواهد کرد.

نشریه هفتگی ره آورد طی یکماه اخیر منتشر نشده و در روزهای نخستین این تاخیر بی سابقه، اصحاب دیگر رسانه های محلی تبدیل آن به ماهنامه و یا با افزودن کمی چاشنی اغراق سالنامه را به عنوان سوژه مزاح روزانه خود انتخاب کرده بودند اما زمانی این مزاح جای خود را به نگرانی داد که تعطیلی ره آورد و عدم ادامه فعالیت آن به شکلی جدی قوت گرفت و موجبات آزار خاطر فرهنگ دوستان دماوندی را فراهم آورد.

امام جمعه دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تعطیلی هفته نامه ره آورد خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مطروحه در نشستهای اخیر شورای فرهنگی دماوند تقویت نشریات محلی این شهرستان بوده است.

حجت الاسلام محمد علاءالدینی ادامه داد: اما متاسفانه برغم تاکیدات موجود در راستای تقویت جراید محلی، شمالشرق استان تهران با تعطیلی پرسابقه ترین نشریه خود مواجه شده است.

این مسئول با اشاره به سابقه این هفته نامه اظهار داشت: هفته نامه ره آورد نزدیک به 15 سال کار خبررسانی در مناطق شمالشرق استان تهران را بر عهده داشت اما فقدان امکانات مالی روند فعالیت آنرا متوقف ساخته است.

وی بیان داشت: ره آورد طی این 15 سال از طریق اخذ آگهی های بازرگانی وضعیت مالی خود را مدیریت می کرد اما با تضعیف این بخش، هفته نامه نام آشنای نواحی یاد شده نیز آهسته آهسته رو به تعطیلی پیش رفت.

رئیس شورای فرهنگی شهرستان دماوند خواستار تلاش مسئولان جهت جلوگیری از تعطیلی این نشریه قدیمی شد و افزود: خواسته من از مسئولان منطقه ای، استانی و حتی کشوری تلاشی موجدانه جهت جلوگیری از تعطیلی این نشریه پرسابقه شمالشرق استان تهران است.

شمال شرق استان تهران از دو شهرستان فیروزکوه، دماوند و بخش مرکزی تهران تشکیل شده و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت مناطق مذکور عددی بالغ بر 340 هزار نفر میباشد که این تعداد سکنه با توجه به نگاه ویژه مسئولین کشوری و در نظر گرفتن شمال شرق استان تهران به عنوان محل سرریز جمعیت پایتخت روز به روز در حال افزایش است.