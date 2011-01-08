مجید کیانی نوازنده سنتور با اعلام این خبر در خصوص چرایی برگزاری این کنسرت پژوهشی به خبرنگار مهر گفت : اشعار فردوسی نقش مهمی در ساخت انواع موسیقی ایرانی در دستگاه های مختلف به خصوص دستگاه چهارگاه داشته است اما در اغلب موارد از اشعار مولانا و جایگاه آن در موسیقی ایرانی نام برده می شود که به نظرمن علاوه بر مولانا اشعار شاعران دیگر چون، فردوسی ،حافظ و سعدی هم در شکل گیری هنر موسیقی ایرانی نقش مهمی بازی کرده است.

وی در ادامه صحبت های خود به چرایی وقفه در برگزاری کنسرت پژوهشی های خود اشاره کرد و گفت : مخاطبان کنسرتهای پژوهشی که در فرهنگسرای نیاوران برگزار می کردم اغلب دانشجویان و علاقمندان به موسیقی ایرانی بودند ولی متاسفانه به دلیل مشکلات و مسائلی که همواره در حوزه موسیقی وجود دارد تصمیم گرفتم اجرای برنامه های پژوهشی را متوقف کنم اما درحال حاضر با مذاکراتی که با برخی از سالن های موسیقی داشته ام در نظر دارم در صورت مساعد بودن شرایط برگزاری این کنسرت پژوهشی ها را از سر بگیرم.