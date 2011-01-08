اورکی با چهار موسیقی در جشنواره فیلم فجر حضور دارد

این آهنگساز با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف ساخت موسیقی این فیلم ها به خبرنگار مهر گفت : بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر یکی از پربارترین دوره هایی است که من به عنوان آهنگساز در آن حضور دارم و اکنون در مراحل پایانی ساخت موسیقی برای هریک از فیلم ها هستم.

اورکی در پاسخ به سئوالی مبنی بر کم و کیف ساخت موسیقی فیلم" آسمان هشتم" به کارگردانی جمال شورجه گفت : این فیلم در ژانر اجتماعی ساخته شده است و روایت زندگی یک خانواده باکویی است که برای زیارت به مشهد مقدس می‌آیند اما در بدو ورود با مشکل مواجه می‌شوند. رحمت دانشجوی سال آخر پزشکی با این خانواده آشنا شده و این آشنایی زمینه اتفاقات و حوادث جدیدی را رقم می‌زند؛ این تعریف یک خطی از فلیم نشان دهنده فیلمی با رنگ مایه های مذهبی است برهمین اساس از تم های موسیقی مذهبی به صورت افکتیو استفاده کرده ام.

وی در ادامه افزود : یکی از ویژگی های موسیقایی این فیلم سیر داستان در شهر مذهبی مشهد است از همین رو برای بیان حالت گوناگون و لحظه های زیبای عرفانی از دوتار خراسان نیر استفاده کرده ام به گونه ای که به شکل ملودرام پیش نرود و درعین حال لحظات موسیقی ایرانی در آن شنیده شود به همین دلیل سازهای زهی موسیقی کلاسیک و برخی از موسیقی ایرانی مانند سنتور، تا و دوتار خراسان در سازبندی موسیقی ایرانی نقش مهمی دارند.

فیلم های "سیب سلما" به کارگردانی حبیب الله بهمنی، "شبکه" ساخته ایرج قادری،"کوچه ملی" ساخته مهرشاد کارخانی و "آسمان هشتم" به کارگردانی جمال شورجه در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی آیند.