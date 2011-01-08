به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه جدید بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال آمده است: براساس تبصره ماده 2 دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی، مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 19/1/1363 شورای پول و اعتبار، ضرورت مشارکتهای حقوقی هر یک از بانکها و یا موسسات اعتباری، باید در هر مورد به تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد.

همچنین دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری، مصوب یکهزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ 18/1/1386 شورای پول و اعتبار، حدود مجاز برای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی را تعیین کرده است.

با عنایت به مراتب فوق، در هفتادمین جلسه مورخ 17/9/1389 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست بانکها و موسسات اعتباری کشور برای انجام مشارکت حقوقی، مقرر شده است:

در این بخشنامه می خوانیم: از این پس بانکها جهت انجام مشارکت حقوقی، درخواستهای خود را مستقیما به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. اداره مذکور با در نظر گرفتن دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری و سایر شاخص ها و نسبت های احتیاطی و نظارتی، نسبت به اعلام موافقت یا مخالفت بانک مرکزی با این درخواست ها اقدام می نماید.

بانک مرکزی در پایان این بخشنامه با بانکها خواسته است ضمن پیش بینی ساز و کارهای مقتضی، دستور دهند از تاریخ ابلاغ بخشنامه، برای درخواست اخذ مجوز جهت انجام مشارکت حقوقی، مستقیما با اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها مکاتبه کنند.