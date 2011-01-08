قیمت گندم در سال زراعی آینده هر کیلو 360 تومان می شود

محمد رضا کفاشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: ملت امسال یک معروف بسیار مهم را در راستای اجرای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر اجرایی کردند و با مصرف بهینه و صحیح، صرفه جویی بسیار ارزشمندی در حوزه نان انجام دادند.

وی تصریح کرد: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حدود 20 درصد کاهش مصرف اجرایی شده است و مردم عزیز از اسراف این نعمت الهی و بهشتی جلوگیری کرده اند.



کفاشی با بیان اینکه دولت در راستای ارتقاء کیفیت نان اقدامات بسیار مهمی را در دست اجرا دارد افزود: بر این اساس دولت به هر واحد نانوایی در مرکز استان مبلغ 15 میلیون تومان و 10 میلیون تومان به هر واحد نانوایی متقاضی در سایر شهرستانها تسهیلات پرداخت می کند.



وی هدف از پرداخت تسهیلات را بهسازی و خرید تجهیزات تاثیر گذار در مصرف بهینه انرژی و بهبود کیفیت نان عنوان کرد.



کفاشی همچنین از آموزش خبازان در سال جاری طی تفاهم نامه ای که با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد شده خبر داد و خاطر نشان کرد: تا پایان امسال در استان خراسان شمالی 836 نفر از نانوایان برای یادگیری سطح کیفی نانهای تولیدی خود آموزشهای لازم را می بینند.



وی همچنین از افزایش تعداد بازرسیهای مجامع، اتحادیه های صنفی و بازرسان سازمان بازرگانی در طول 15 روز گذشته خبر داد و گفت: از آغاز اجرای قانون تا 15 دیماه تعداد هشت هزارو 610 مورد بازرسی انجام شد که تعداد 640 پرونده با هزار و 354 عنوان تخلف تشکیل گردید که برای سیر مراحل قانونی پرونده ها به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.



کفاشی اضافه کرد: در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ما پنج درصد کاهش پرونده و 80 درصد در ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده کاهش داشته ایم که این رشد بازرسی ها و کاهش تعداد پرونده و ارزش ریالی پرونده حکایت از همراهی و همدلی اصناف و بازاریان با قانون هدفمندی یارانه ها دارد.



رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی از مردم و شهروندان خراسان شمالی خواست با سامانه قیمتها به آدرس اینترنتی www .124.ir مراجعه کنند تا نسبت به قیمت کالاها شناخت کافی داشته باشند.