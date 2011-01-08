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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

به میزبانی قم؛

کارگاه آموزشی مشاوره گروهی شاهد و ایثارگر برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران قم گفت: کارگاه آموزشی مشاوره گروهی شاهد و ایثارگر به میزبانی قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدکاظم پورامینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران  گفت: این کارگاه با هدف روزآمد کردن آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی در حوزه مشاوره گروهی و با حضور مسئولان مددکاری بنیاد شهید کل کشور، مشاوران و متخصصان حوزه مشاوره تهران بزرگ، شرق تهران، استان البرز و قم برگزار می‌ شود.

وی ادامه داد: در طول 24 ساعت آموزشی موضوعاتی چون آموزش تبیین ضرورت مشاوره گروهی، آسیب‌های روان‌شناختی و اجتماعی، تکنیک‌های پیشرفته مشاوره گروهی برگزار می‌شود.

پورامینی افزود: این کارگاه درهشت منطقه و به میزبانی هشت استان کشور برای نخستین بار در سالجاری برگزار می‌شود که استان میزبان بر اساس سطح مطلوب و مناسب خدمات در حوزه مشاوره گروهی شناسایی و استانهای همجوار خود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی به مدت سه روز از 22 دی‌ماه در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی‌(عج) برگزار می‌شود.

پورامینی اضافه کرد: عمده موضوعات مربوط به مشاوره گروهی شامل مشاوره‌های خانوادگی، پیش فعالی کودکان، اختلالات رفتاری و مهارتهای زندگی می‌باشد که مباحث درمانی در این زمینه پیگیری شده و موجب افزایش اعتماد به نفس، توانمندی حل مسایل، و شناخت راههای مناسب می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون فرزندان، همسران و والدین شهدا و جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان و خانواده ایشان از خدمات مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر استان بهره‌مند می‌شوند.

کد مطلب 1226997

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