به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدکاظم پورامینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این کارگاه با هدف روزآمد کردن آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی در حوزه مشاوره گروهی و با حضور مسئولان مددکاری بنیاد شهید کل کشور، مشاوران و متخصصان حوزه مشاوره تهران بزرگ، شرق تهران، استان البرز و قم برگزار می‌ شود.



وی ادامه داد: در طول 24 ساعت آموزشی موضوعاتی چون آموزش تبیین ضرورت مشاوره گروهی، آسیب‌های روان‌شناختی و اجتماعی، تکنیک‌های پیشرفته مشاوره گروهی برگزار می‌شود.



پورامینی افزود: این کارگاه درهشت منطقه و به میزبانی هشت استان کشور برای نخستین بار در سالجاری برگزار می‌شود که استان میزبان بر اساس سطح مطلوب و مناسب خدمات در حوزه مشاوره گروهی شناسایی و استانهای همجوار خود را تحت پوشش قرار می‌دهد.



وی ادامه داد: این دوره آموزشی به مدت سه روز از 22 دی‌ماه در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی‌(عج) برگزار می‌شود.



پورامینی اضافه کرد: عمده موضوعات مربوط به مشاوره گروهی شامل مشاوره‌های خانوادگی، پیش فعالی کودکان، اختلالات رفتاری و مهارتهای زندگی می‌باشد که مباحث درمانی در این زمینه پیگیری شده و موجب افزایش اعتماد به نفس، توانمندی حل مسایل، و شناخت راههای مناسب می‌گردد.



وی خاطرنشان کرد: هم اکنون فرزندان، همسران و والدین شهدا و جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان و خانواده ایشان از خدمات مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر استان بهره‌مند می‌شوند.