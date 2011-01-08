بازسازی بافتهای فرسوده رشت نیازمند مدیریت فعال و اعتبارات مناسب است

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مقوله بافتهای فرسوده رشت اشاره کرد و اظهارداشت: بافتهای فرسوده مشکلات فراوانی را در فرآیند توسعه رشت ایجاد کرده که برای رفع این مشکل نیاز به یک عزم وهمت جدی است.

وی همچنین با اعلام اینکه استان گیلان فاقد یک پتانسیل شش میلیون نفری گردشگری است بر لزوم ارتقای ظرفیت توریست پذیری استان و همچنین توسعه زیر ساختها تاکید کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس همچنین به وجود آثار تاریخی و دیگر جاذبه های گردشگری درگیلان اشاره کرد و گفت: با توجه بیشتر و ارائه امکانات بهتر به گردشگران علاوه بر درآمدزایی برای ایجاد اشتغال در استان باید تلاش شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر کارآمدی نظام اسلامی خاطر نشان کرد: با خدمت به مردم و نشان دادن کارآمدی نظام اسلامی می توان تبلیغات منفی دشمنان در این زمینه را خنثی کرد.

وی همچنین با بیان اینکه اقتدار نظام جمهوری اسلامی از برکت خون شهداست، افزود: برای اعتلای حق، ارزشهای دین و انقلاب اسلامی باید تلاش مضاعف در جامعه انجام شود.

آقا زاده در ادامه با اشاره به اینکه دولت " محمود احمدی نژاد" اعتلای فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص)، حراست و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی را وجهه همت خود قرار داده است، یادآورشد: با تداوم سیاستها و برنامه‌ های ارزشمند فرهنگی توطئه دشمنان همانند گذشته علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شکست بینجامد.